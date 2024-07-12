«Но в планах у меня все, видимо, немного круче»: куда пропала певица Елка

Украинская поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) в начале 2010-х была настоящей звездой: ее хиты «Прованс» и «На большом воздушном шаре» возглавляли чарты различных радиостанций, а на живые выступления артистки собирались толпы поклонников. Однако в последние годы исполнительница пропала из инфополя, а ее концерты и новые песни почти не обсуждают в СМИ.

Сайт «Страсти» выяснил, что стало с карьерой Елки после начала СВО, где она сейчас и стоит ли ждать ее возвращения на олимп отечественного шоу-бизнеса.

Творческий путь

Будущая звезда родилась 2 июля 1982 года в украинском Ужгороде в музыкальной семье. Ее отец — любитель джазовой музыки, мать — играла на нескольких музыкальных инструментах, а бабушка и дедушка пели в Закарпатском народном хоре. Сама Елизавета пела в школьном хоре, позднее в кружке во Дворце пионеров. Участвовала в школьном КВН. С 11 лет ее стали называть Елкой. Полгода училась в музыкальном училище по классу вокала. В середине 1990-х годов являлась бэк-вокалисткой в составе ужгородской группы «B&B».

В 2001 году «B&B» заняли одно из призовых мест на фестивале RAP Music, после чего на Елку обратил внимание Влад Валов, лидер группы Bad Balance, ставший впоследствии продюсером певицы. Однако коллектив распался, и Елка устроилась работать официанткой. Спустя три года она переехала в Москву, где наконец подписала контракт с Владом Валовым, написавшим для нее первый хит «Город обмана», а уже в ноябре 2005-го состоялась премьера дебютного сольного альбома Елки — по названию одноименной песни.

В 2007 году исполнительница представила первый и единственный видеоальбом, а спустя год выпустила третью пластинку «Этот великолепный мир», включившую в себя знаменитый хит Елки «Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек вздыхает…». Стоит отметить, что этот проект стал последним диском артистки, выпущенным в тандеме с Владом Валовым. Дальше Елка предпочла не продлевать контракт со своим продюсером, решив пойти своей дорогой.

В интервью певица рассказывала, что причиной смены творческого пути стал разговор с Аллой Пугачевой. Беседа с Примадонной состоялась в ходе передачи на радио «Алла». Народная артистка РФ была прямолинейна и посоветовала молодой звезде расширить собственные стилевые рамки, поскольку это позволит ей выйти на большую сцену. В итоге Елка заключает контракт с компанией Velvet Music, а также начинает творческое сотрудничество с Аленой Михайловой и Лианой Меладзе. Через некоторое время лейбл выпустил альбом исполнительницы, получивший название «Точки расставлены». Песни с данного лонгплея отличаются мягким звучанием, максимально приближенным к жанру поп. Альбом появился в продаже в 2011 году.

В период с 2011 по 2016 год артистка выпускала такие синглы, как «Около тебя», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Море внутри» и «Знаешь». Треки вновь стали народными хитами, а сама артистка завоевала огромное количество престижных музыкальных наград, среди которых была статуэтка «Золотой граммофон».

В целом, после этого путь Елки развивался строго и уверенно: концерты, телешоу, участие в различных проектах, толпы фанатов и большие гонорары. В 2019 году, устав от дикого успеха, певица представила общественности свое альтер-эго: сайд-проект ЯАVЬ. Пластинка «Явь», выпущенная в новом амплуа артистки не имела особого успеха.

С того момента артистка продолжает публиковать новую музыку и гастролировать по городам РФ, а ее вторую сущность в виде «Яви» можно обнаружить в качестве гостьи на треках таких рэперов, как Рем Дигга, Mnogoznaal и Скриптонит.