«Но в планах у меня все, видимо, немного круче»: куда пропала певица Елка
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Украинская поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) в начале 2010-х была настоящей звездой: ее хиты «Прованс» и «На большом воздушном шаре» возглавляли чарты различных радиостанций, а на живые выступления артистки собирались толпы поклонников. Однако в последние годы исполнительница пропала из инфополя, а ее концерты и новые песни почти не обсуждают в СМИ.
Сайт «Страсти» выяснил, что стало с карьерой Елки после начала СВО, где она сейчас и стоит ли ждать ее возвращения на олимп отечественного шоу-бизнеса.
Творческий путь
Будущая звезда родилась 2 июля 1982 года в украинском Ужгороде в музыкальной семье. Ее отец — любитель джазовой музыки, мать — играла на нескольких музыкальных инструментах, а бабушка и дедушка пели в Закарпатском народном хоре. Сама Елизавета пела в школьном хоре, позднее в кружке во Дворце пионеров. Участвовала в школьном КВН. С 11 лет ее стали называть Елкой. Полгода училась в музыкальном училище по классу вокала. В середине 1990-х годов являлась бэк-вокалисткой в составе ужгородской группы «B&B».
В 2001 году «B&B» заняли одно из призовых мест на фестивале RAP Music, после чего на Елку обратил внимание Влад Валов, лидер группы Bad Balance, ставший впоследствии продюсером певицы. Однако коллектив распался, и Елка устроилась работать официанткой. Спустя три года она переехала в Москву, где наконец подписала контракт с Владом Валовым, написавшим для нее первый хит «Город обмана», а уже в ноябре 2005-го состоялась премьера дебютного сольного альбома Елки — по названию одноименной песни.
В 2007 году исполнительница представила первый и единственный видеоальбом, а спустя год выпустила третью пластинку «Этот великолепный мир», включившую в себя знаменитый хит Елки «Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек вздыхает…». Стоит отметить, что этот проект стал последним диском артистки, выпущенным в тандеме с Владом Валовым. Дальше Елка предпочла не продлевать контракт со своим продюсером, решив пойти своей дорогой.
В интервью певица рассказывала, что причиной смены творческого пути стал разговор с Аллой Пугачевой. Беседа с Примадонной состоялась в ходе передачи на радио «Алла». Народная артистка РФ была прямолинейна и посоветовала молодой звезде расширить собственные стилевые рамки, поскольку это позволит ей выйти на большую сцену. В итоге Елка заключает контракт с компанией Velvet Music, а также начинает творческое сотрудничество с Аленой Михайловой и Лианой Меладзе. Через некоторое время лейбл выпустил альбом исполнительницы, получивший название «Точки расставлены». Песни с данного лонгплея отличаются мягким звучанием, максимально приближенным к жанру поп. Альбом появился в продаже в 2011 году.
В период с 2011 по 2016 год артистка выпускала такие синглы, как «Около тебя», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Море внутри» и «Знаешь». Треки вновь стали народными хитами, а сама артистка завоевала огромное количество престижных музыкальных наград, среди которых была статуэтка «Золотой граммофон».
В целом, после этого путь Елки развивался строго и уверенно: концерты, телешоу, участие в различных проектах, толпы фанатов и большие гонорары. В 2019 году, устав от дикого успеха, певица представила общественности свое альтер-эго: сайд-проект ЯАVЬ. Пластинка «Явь», выпущенная в новом амплуа артистки не имела особого успеха.
С того момента артистка продолжает публиковать новую музыку и гастролировать по городам РФ, а ее вторую сущность в виде «Яви» можно обнаружить в качестве гостьи на треках таких рэперов, как Рем Дигга, Mnogoznaal и Скриптонит.
Личная жизнь
Несмотря на свой добродушный и открытый образ, артистка предпочитает не распространяться о личной жизни. В 2010 году хитмейкерша вышла замуж за неизвестного публике Сергея Астахова. При этом нет информации про пару: с 2016 года в СМИ активно ходят слухи о разрыве отношений, появившиеся после удаления Елкой совместных снимков из микроблога.
У певицы также есть две дочери, Валерия и Александра. И, даже несмотря на существование совместных снимков звезды и ее детей, некоторые фанаты по-прежнему отказываются верить в то, что исполнительница действительно является матерью: в 2019-м году Елизавета призналась, что у нее нет наследников.
Жизнь после начала СВО
Исполнительница публично никак не комментировала проведение СВО, однако в апреле 2022 года начала с чистого листа вести соцсети. Одной из первых публикаций стал анонс композиции «Уберегу ли тебя». Елка не перестает исполнять этот трек во время своих гастролей и выступлений на фестивалях в России. В том же году у знаменитости вышел еще один сингл — «Заново», а также клип к нему. Особенность видео заключалась в том, что оно был очень темным.
С 2022-го песня певицы «Не брошу на полпути», являющаяся саундтреком к киноленте «Мастер», завирусилась в Сети. Пользователи TikTok начали снимать ролики о своем жизненном пути и успехах в той или ной сфере. Примечательно, что композиция не перестает сопровождать подобные ролики до сих пор. Артистка также рассказывала, что неотъемлемой частью ее жизни является благотворительность.
Сейчас Елка активно занимается благотворительностью и посещает светские мероприятия, параллельно выступая с шоу в крупных российских городах. Так, например, в ноябре 2023 года певица дала сольный концерт в одном из самых больших концертных залов Москвы.
Почему певица растеряла славу: мнение продюсеров
Исчезновение Елки из инфополя связано с решением артистки заняться продюсерской деятельностью. Такое мнение в разговоре со «Страстями» озвучил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
«На самом деле певица сейчас ушла в тень, потому что она занимается немножечко другими вещами. Насколько я слышал, она параллельно занимается продюсированием молодых артистов, нового поколения. Поэтому, я так понимаю, все время и энергию она вкладывает именно туда. Что касается ее песен: когда публичный человек уходит в тень, то, соответственно, какие-то песни тоже, возможно, прекращают свое существование на радиостанциях. Она перестала появляться на публичных мероприятиях, светских тусовках, премиях музыкальных — это также все сказывается», — заявил шоумен.
Другой способ реанимировать карьеру Елки «Страстям» раскрыл продюсер и журналист Илья Саглиани. По его мнению, ключ к возвращению фанатской любви сейчас кроется в исполнении патриотических песен.
«Просто Елка, ей никто не занимается сейчас. В настоящий момент изменились музыкальные тенденции, изменились тренды, и сейчас нужно работать активно и с продюсером, и с пиарщиками, и делать новую музыку. Ну, у Елки много хитов, в любом случае у нее есть концерты, ее знают хорошо и по России. Я уверен, что она выступает также на корпоративах. Просто, возможно, человек в какой-то момент впал в депрессию, либо она ушла на время из музыки, творческий кризис ее настиг. Сложно сказать, в чем причина, но могу заверить, что, если Елка захочет, я думаю, она снова будет греметь. Может быть, ей стоит даже запеть патриотические песни, потому что сейчас надо поддерживать нашу страну, поддерживать наших солдат. Поэтому я думаю, сейчас очень патриотика нужна слушателям», — высказался Саглиани.
Сколько зарабатывала Елка на пике популярности
Продюсер Сергей Дворцов также раскрыл гонорары исполнительницы на пике славы и оценил ее шансы на возвращение в мир шоу-бизнеса.
«Она могла за концерт один получать в районе 4−5 миллионов рублей. Ну, 3−4 млн, если за 45-минутную программу соответственно. Я не уверен, что, если она будет возвращаться вновь на пьедестал, то она будет вновь максимально популярна. Да, конечно, ее вспомнят. Безусловно, у нее есть ее же хиты, которые все знают, все слушают и слушали. Но думаю, если ее возвращение стоит ждать, то она будет не таким громким и грандиозным как ее, как говорится, первый пьедестал, когда она только поднималась по лестнице творческой карьеры. И я могу быть уверен, что сейчас, если она вновь займется собой, продолжит какую-то творческую деятельность, начнет писать какие-то песни, то она будет выступать в два раза даже дешевле, чем обычно. То есть за 1,5 миллиона, за миллион рублей она может, думаю, спокойно выйти на какое-то мероприятие», — рассказал Дворцов.