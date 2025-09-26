«Ей хочется пиара за счет звездных друзей»: что станет с Катей Гордон, которой Дибровы пригрозили судом

Адвокаты Дмитрия и Полины Дибровых после суда по разводу пары объявили, что намерены судиться с Катей Гордон из-за травли модели. Сама юрист назвала все происходящее «клоунадой», а продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как этот скандал скажется на ее карьере.

В разборки с Дибровыми Гордон оказалась втянута, когда предложила помощь жене бизнесмена Романа Товстика — любовника Полины Дибровой. Юрист неоднократно негативно высказывалась в адрес модели и призывала отдать детей ее клиентке Елене. 25 сентября суд официально расторг брак экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» с супругой. Однако после заседания представители звезд дали понять, что на этом разбирательства не закончатся, так как они намерены привлечь к ответственности Гордон.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что весь этот скандал приносит Кате выгоду — она получает пиар.

«Она профессионал своего дела. Ну, значит, ей хочется пиара за счет звездных друзей, коллег. Жаль, что она таким способом напоминает о себе, именно чернушным. Но это ее дело абсолютно», — заявил Дворцов.

По мнению продюсера, скандал с Дибровыми и даже суд не смогут разрушить карьеру Кати. Он считает, что она за годы своей деятельности заработала репутацию профессионала, и клиенты не откажутся от нее только из-за публикаций в прессе и интернет-пабликах.

«Она хороший юрист, достойный адвокат. Скандал с Дибровыми не скажется негативно на ее карьере. Что бы ни случилось, у Гордон всегда все хорошо. В целом на ее работоспособность ничего не влияет», — поделился Сергей Дворцов.

Ранее продюсер рассказал, что происходит в браке Джигана и Оксаны Самойловой.