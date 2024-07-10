«Ей что-то от нее нужно»: продюсер высказался о поддерживающей Пугачеву Апиной

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певица Алена Апина неожиданно поддержала провокационный пост Аллы Пугачевой о ЧП в киевской больнице. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Знаете, тут можно посмотреть с двух сторон. Если Апина подлизывается к Примадонне, значит ей что-то от нее нужно. Все-таки пока что она еще не признана иноагентом и является примой российского шоу-бизнеса. Соответственно, какие-то еще рычаги она имеет. Второе: я не думаю что Апиной это надо, потому что у нее и так все хорошо, сейчас у нее выступления есть. Все ее узнают, все нормально с ней фотографируются, пресса берет у нее комментарии. То есть на сегодняшний день она отчасти востребована. Немножко, конечно, ее популярность минимизировалась, но тем не менее, если Алена сделает концерт, а она его сделает в Кремлевском дворце, я могу быть на сто процентов уверен, что она соберет большой зал — все посадочные места будут выкуплены», — высказался Дворцов

Продюсер также высказался о нынешних гонорарах исполнительницы хита «Узелки».

«Я хочу сказать, что у Апиной нет высокомерия как у артистки, она не задирает палец за гонорары. У нее суммы колеблются в промежутке от 600 тысяч до 1,2 млн рублей рублей за концерт. Это вполне приемлемая цена для организаторов», — резюмировал шоумен.

Накануне покинувшая РФ после начала СВО Алла Пугачева опубликовала пост после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Исполнительница выложила снимок пострадавшего ребенка на руках у женщины, а также оставила подпись «Бог терпелив, но всему есть предел».

Позднее стало известно, что Алена Апина и Кристина Орбакайте поддержали антироссийскую провокацию Пугачевой.