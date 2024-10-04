«Его стали меньше заказывать»: сколько зарабатывает рэпер Джиган на корпоративах

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах рэпера Джигана. По его словам, исполнитель по-прежнему востребован у молодой аудитории, поэтому за концерт ему платят от 1,5 млн рублей. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Джиган начал развивать сольную музыкальную карьеру еще в 2005 году. Тогда он познакомился с Тимати и DJ Dlee. Спустя два года он вступил в Black Star, в котором проработал около шести лет. А уже в «самостоятельном плавании» выпустил хит «Надо подкачаться». Сейчас рэпер продолжает развивать свое творчество, хотя многие поклонники отмечают, что релизы стали выходить реже. Тем не менее, как заверил продюсер Дворцов, популярность Джиган все равно не теряет.

«На сегодняшний день Джиган как был, так и остается популярным среди молодежи. Его гонорар за один концерт составляет 1,5 млн рублей и выше. То есть здесь в зависимости уже от мероприятия, города. Райдер у него такой же, как и у многих. Все зависит от желаний артиста, того, что он ест. У некоторых присутствуют алкогольные напитки в райдере, а у кого-то нет», - отметил Сергей Дворцов.

При этом на корпоративы заказывают Джигана не так часто. Выступления артиста организовывают в основном за границей.

«Его заказывают, но не сильно часто. Очень славится он в Дубае, на Кипре, а в России – 50 на 50. На сегодняшний день, я считаю, его стали действительно меньше заказывать. Он больше, наверное, просто по светским мероприятиям ходит. Появляется в качестве звезды приглашенной, сотрудничает с организаторами, какие-то концерты дает, но опять же не часто», - поделился продюсер.

Ранее рэпер Джиган предложил семилетней дочери стать квадробером.