«Эффект седины»: звездный стилист раскритиковал преображение Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце недавно решилась на преображение и осветлила несколько прядей. Однако в Сети мнения по поводу нового имиджа звезды разделились. Портал «Страсти» решил узнать, что об этом думает стилист Александр Данилов, и он заявил, что экс-жена Павла Прилучного стала выглядеть на несколько лет старше.

По мнению эксперта, Агата выбрала неправильного стилиста, который сделал из нее «постаревшую женщину». Как оказалось, Данилов сам предлагал ей услуги, но она предпочла отказаться.

«Эффект седины я не люблю. Недавно Ксению Бородину месяца три назад подсняли, где у нее не прокрашены корни. Вот тут то же самое. Эффект седины. Мы с ней общались, и я ей говорил: «Агата, приходи, я все сделаю». Она мне сказала, что пока не может из-за проекта, в котором нельзя меняться. И что получилось? Лучше бы она закрасила все в натуральный какой-то светлый орех, либо в коричневый, либо в светлый шоколад, нежели она сделала вот эти пряди у лица и стала похожа на поседевшую женщину, у которой трое детей, и она уже ни с чем не справляется», - поделился Александр.