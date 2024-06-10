«Ее не простят»: продюсер оценил шансы Лободы на возвращение в Россию после покаяния

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Светлана Лобода не сможет вернуться в Россию, даже если принесет публичные извинения. Он считает, что артистку не простят, и дорога назад для нее закрыта. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Напомним, что недавно продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Лободе разрешат въезд в страну, если она признает свою ошибку. Правда, он также добавлял, что не верит в то, что Светлана на это способна. С этим не согласился Сергей Дворцов. Он считает, что артистке уже ничто не сможет помочь вернуться.

«Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет. И я не думаю, что ей дадут какие-то поблажки, чтобы она вернулась в Российскую Федерацию. Если она даже извинится публично перед россиянами, ее не простят. Она просто лицемерка. Приезжала, наживалась здесь и уезжала», - отметил продюсер.

По словам Дворцова, в России Лобода зарабатывала большие деньги, а за границей ее гонорары значительно сократились. Шоумен подчеркнул, что Светлана практически разрушила свою карьеру.

«Там, где она находится сейчас, у нее в разы ниже гонорары, чем у нее были. В России она хорошо получала - 7 млн рублей за один концерт. Сейчас у нее карьера пошла крахом. И никакие извинения здесь не помогут. Лобода может быть популярна только у русскоязычной аудитории, потому что именно в России она была популярна. А за границей она никому не нужна», - заявил Сергей Дворцов.

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