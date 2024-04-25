«Две бутылки виски и различные нарезки»: раскрыт райдер Валерия Меладзе

В 2023 году Валерий Меладзе попал в крупный скандал, из-за которого ему пришлось уехать из страны. Теперь певец зарабатывает на частных мероприятиях. Как выяснилось, Валерий готов выступить не только за рубежом, но и в России. За выступление в Москве он просит 120 тысяч евро (12 миллионов рублей). Об этом сайту «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

«Среди его условий — оплата расходов на авиабилеты бизнес-класса и трансфер. В райдере певца отмечается, что ему должен быть предоставлен доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения по столице артист просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды. Отдельным пунктом в райдере выделены требования к гримерке. Меладзе ожидает увидеть там воду, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Также артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей) — для менеджера», — рассказала Ольга.

Концертный директор Ольга Оркина отметила, что на протяжении долгих лет у Валерия была безупречная репутация, но все изменилось после громких скандалов. Ольга считает, что на сегодняшний день публика не вспоминает о Меладзе и не нуждается в его концертах. Вот почему певец может столкнуться с трудностями, если захочет вернуться на сцену.

«Вернуться сможет, но найдет ли опять свою публику — вопрос сложный. После выступления в Дубае публика отвернулась от него. Это привело к снижению интереса к выступлениям Валерия на российской сцене и, следовательно, к снижению гонораров. Ему будет нелегко отмыть такую репутацию. На мой взгляд, о больших концертах Меладзе придется забыть», — считает Оркина.

Полный текст сайта «Страсти» о жизни Валерия Меладзе после 2022 года читайте здесь.