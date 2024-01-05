«Дважды теряли маму»: женщина рассказала о трудностях в воспитании приемных детей

Количество детских домов в России за последние пять лет уменьшилось почти на 19%, а число детей в них – на 29%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вопросы решаются и на государственном уровне, и все больше волонтерских программ и фондов участвуют в судьбах тех, кто еще не встретил своих родителей. И помогают – им встретиться.

Одна их них – уникальная крупнейшая благотворительная организация, которая существует с 1994 года – «Детские деревни – SOS». Звучит немного страшно, но деятельность там про чистое добро. Благодаря этой организации открылись шесть уникальных Детских деревень SOS, где проживают до 15 приемных семей. Здесь воспитанникам предоставляют жилье, помогают с образованием, дарят внимание, тепло, заботу и любовь.

Нашу героиню зовут Ирина. Она рассказала о своем пути и детях, которые дважды теряли маму. Это кровные брат и две сестры. Сначала биологическая мать от них отказалась, и они два года жили в интернате. Старший Тимофей очень надеялся, что мама их возьмет назад, но этого не произошло. Дальше дети попали в приемную семью Детской деревни SOS.

«Тимофей долго привыкал к приемной маме, наконец, принял ее и даже начал звать мамой. Но в 2015 году она улетела в отпуск и не вернулась – погибла во время теракта, когда самолет взорвался над Синайским полуостровом. И эти дети перешли жить в нашу семью. Тимофей – ему тогда было около 15 лет, переживал огромный стресс, начал бить сестер и даже мне от него доставалось. Конфликтовал со мной несколько лет, до самого ухода в программу по работе с молодежью благотворительной организации «Детские деревни SOS» Дом молодежи. И представьте, ровно через месяц он меня оценил! Понял, наконец, что я желала ему только добра, и отношения у нас стали прекрасными. Теперь звонит, приезжает, дарит подарки. Он окончил колледж, работает, получил квартиру. Я рада, что у него все хорошо», – рассказывает Ирина.

По словам женщины, недавно вышла на связь биологическая мама Тимофея и его двух сестер, которые до сих пор живут с Ириной. Она хотела увидеться с ними, но Тимофей был категорически против.

«Он сказал: «Я уже смирился, что кровной матери у меня нет», у него обида и боль до сих пор. А младшие девчонки с ней встречались», – добавила Ирина.

Продолжение истории о маме Ирине и рассказы о других приемных мамах в SOS-деревне можно прочитать в нашем материале.