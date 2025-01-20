Два унитаза за шторкой, подозрительный хозяин и стены без окон: как выглядят самые дешевые съемные квартиры в Москве
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Москва является лидером среди российских городов по стоимости недвижимости. В конце прошлого года в столице выставили на продажу квартиру за рекордные 4,3 млрд рублей, а как выглядят самые дешевые квартиры в мегаполисе? Если вы готовы их увидеть, то сайт «Страсти» подготовил для вас подборку. Некоторые варианты, по мнению редакции, испугают даже арендаторов со стажем.
Самый дешевый вариант для женщин с бетонными нервами
Самой бюджетной оказалась квартира не в самой Москве, а в области. В Химках за 8,5 тысячи рублей хозяин согласился предоставить свою неотделанную студию без мебели и даже унитаза одной русской женщине без кошки или собаки. Условия, мягко говоря, не московские, а спартанские.
Для компании девушек бесплатно, но безопасно ли?
Еще одно объявление, которое невозможно оставить без внимания, это квартира-студия в Солнечногорске. Владелец жилплощади показал живые фото, на которых видна внутренняя обстановка: сбившиеся в кучку два унитаза, паутина из проводов и душевая кабинка. Зону туалета от спального места отделяет буквально несколько метров. Благо унитазы завешены от кровати белоснежней шторкой.
Обойдется такая квартира в 10 тысяч рублей. Но компании из двух или трех девушек собственник пообещал бесплатное размещение. Претенденткам на проживание в этом месте необходимо будет запастись вместо денег храбростью, ведь изнутри оно похоже на комнату страха. Не меньшей жути при просмотре фотографий нагоняет некий мужчина в маске, который в антураже полуразрушенной студии выглядит как персонаж из фильмов про серийных убийц.
Ад для клаустрофобов
В ходе изучения сайта бесплатных объявлений мы также наткнулись на квартиры, которые сдаются в частных домах. Несколько таких вариантов оказались самыми доступными по цене, но в плане удобства проживания они не ушли далеко от варианта выше. Например, жилая площадь одной из таких квартир в деревне Грибки составляет всего лишь 8 квадратных метров.
Кухонная зона представляет из себя крохотный угол. Большую его часть занимает раковина. Рядом с ней стоит плитка, на которую поместился только чайник. Ни о каком столе, за которым можно было бы попить чай, речи не идет. До ближайшей станции метро, по утверждению собственника, добираться 10 минут на автобусе. Цена предложения на рынке составляет 25 тысяч рублей в месяц.
Еще чуть-чуть и жизнь удалась, или вариант без мебели
Но за 25 тысяч рублей можно снять квартиру и в самой Москве. Один такой вариант находится в пешей доступности от станции метро «Бутово». Идти до нее предстоит порядка 30 минут. Площадь квартиры-студии составляет 19,7 квадратных метров. Сдается она через агентство.
Что касается внутреннего наполнения, то дела обстоят не очень. Потенциальному арендатору предлагается приобрести технику и мебель в счет платы. Для тех, кому нужен вариант «заезжай и живи», данное объявление не подходит.
Без окон, но с дверьми... если хотел в Москву — терпи
Стоимость аренды на квартиры в самой Москве, в которых есть все необходимое для проживания, начинается от 30 тысяч рублей. Но за близость к столице потенциальному съемщику одной из увиденных нами студий придется расплатиться окном. Увы, но за такие деньги понаблюдать за городом из дома не получится. Туалет и душ расположены в общем коридоре. Однако хозяин уверяет, что они будут принадлежать только проживающему в квартире человеку.
Еще два варианта, о которых невозможно молчать
В продолжении темы про клаустрофобию, а это именно то, с чем придется столкнуться арендаторам дешевых квартир в Москве, мы хотим привести еще один вариант. В поселке Грибки расположена квартира-студия площадью 15 квадратных метров, из которых жилые только 12. Первое, что бросается в глаза при просмотре фотографий изнутри, это плита, которая располагается чуть ли не над кроватью. Странное решение, но, по всей видимости, единственно подходящее на данном клочке квадратного метра.
Помимо небольшой площади, жильцам самых дешевых квартир в Москве и области придется закрыть глаза на дизайн. Вместе с этим придется забыть и об уюте, как, например, в варианте из Мытищ. Хозяева студии решили не заморачиваться с отделкой кухни и оставили обычные древесные плиты. Из-за этого может сложиться впечатление, что ты живешь не в квартире, а на фабрике по изготовлению мебели.