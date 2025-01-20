Два унитаза за шторкой, подозрительный хозяин и стены без окон: как выглядят самые дешевые съемные квартиры в Москве

Москва является лидером среди российских городов по стоимости недвижимости. В конце прошлого года в столице выставили на продажу квартиру за рекордные 4,3 млрд рублей, а как выглядят самые дешевые квартиры в мегаполисе? Если вы готовы их увидеть, то сайт «Страсти» подготовил для вас подборку. Некоторые варианты, по мнению редакции, испугают даже арендаторов со стажем.

Самый дешевый вариант для женщин с бетонными нервами

Самой бюджетной оказалась квартира не в самой Москве, а в области. В Химках за 8,5 тысячи рублей хозяин согласился предоставить свою неотделанную студию без мебели и даже унитаза одной русской женщине без кошки или собаки. Условия, мягко говоря, не московские, а спартанские.