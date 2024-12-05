«Дуэт с женой — плюс еще несколько миллионов»: что известно о новогодних гонорарах Агутина

К Новому году практически все звезды поднимают цены на свои выступления, так как праздники — это самое прибыльное время для них. Однако не все придерживаются этой тенденции. Так, по словам продюсера Сергея Дворцова, певец Леонид Агутин не стал увеличивать гонорар. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Продюсер отметил, что Агутин очень востребован. Причем не только в России, но и за границей. Но это не отражается на его прайсе. Пока его коллеги уже завышают цены на свои концерты, Леонид по-прежнему стоит до 3 млн рублей.

«Леонид не поднял гонорар. Он у него от 2,5 до 3 млн рублей за концерт в целом. Если и поднимет, то, я думаю, уже ближе к Новому году, в двадцатых числах, — поделился Дворцов. — Агутин славится и в России, и за границей. Но, конечно, Россия-матушка для него ближе. Безусловно, он патриот своей страны».

Довольно часто Агутин выступает на корпоративах вместе с женой Анжеликой Варум. Но дешевле его все же заказывать одного.

«Дуэт с женой — это плюс еще несколько миллионов. Поэтому выгодно даже где-то их по раздельности заказывать. Но бывают такие моменты для заказчиков, когда они могут выступить дуэтом. Но, опять же, это не у всех и не всегда», — рассказал продюсер.

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