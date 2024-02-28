«Довольно своеобразная»: пластический хирург о внешности Васильевой

Пластический хирург Александр Вдовин высказался о пластических операциях 77-летней актрисы Татьяны Васильевой. Соответствующее заявление специалист сделал в разговоре с изданием «Страсти».

По словам медика, Васильева является уникальной актрисой, которая вкладывает множество трудов в свою внешность. По его мнению, артистка также занимается йогой и пилатесом.

«Внешность Васильевой — довольно своеобразная. Ее нельзя назвать красавицей в стандартном понимании, однако благодаря харизме и умению сделать акцент на своих достоинствах она выглядит намного ярче и привлекательнее многих классических красоток. Конечно, видно, что актриса прибегала к услугам пластических хирургов, и не один раз», — поделилась актриса.

Врач предположил, что актриса прибегала к круговой подтяжке, блефаропластике, ринопластике. Эксперт также отметил, что у Васильевой достаточно подвижная мимика, отсутствует ассиметрия, которая возникает в случаях неудачной пластики. Вдовин подчеркнул, что артистка наверняка прибегает к уколам ботокса, а также время от времени проходит биоревитализацию.

«В целом же хотел еще раз подчеркнуть, что Васильева выглядит отлично, нет поводов для критики и советов. Да, нередко ее внешность и увлечение пластикой подвергаются осуждениям. Но, на мой взгляд, в возрасте 76 лет выглядеть так, как актриса, — это дорогого стоит», — заключил он.

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