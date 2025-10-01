«Достойный артист и мужик»: сколько зарабатывает на корпоративах Михаил Турецкий

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о популярности и гонорарах Михаила Турецкого. Он назвал артиста харизматичным и талантливым, а его коллективы «Хор Турецкого» и Soprano востребованными.

«Зарабатывают они хорошо. У них достойный гонорар, сколько конкретно – не скажу, но от 2-3 млн рублей и выше. Коллективы популярны на корпоративах», – поделился Сергей.

Продюсер рассказал, что не знает о необычных пунктах в райдере артиста. По его мнению, он ничем не отличается от других. По словам Сергея, кто-то любит мясо, а кто-то – морепродукты. Присутствуют холодные, горячие закуски.

«Относятся к нему достойно, Михаил – уважаемый мужчина. Он уважаемый человек в шоу-бизнесе. Ничего не могу сказать против. Он талантливый, харизматичный, яркий, добрый, отзывчивый, достойный артист и мужик», – добавил Дворцов.

Полный материал о жизненном пути Михаила Турецкого, его браке и обмане мошенников можно прочитать здесь.