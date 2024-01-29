«Дороже бы не продал»: риелтор объяснила ценообразование особняка Цекало

Риелтор Шлепарева признала, что Цекало не мог продать дом на Рублевке дороже. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Накануне стало известно, что артист Александр Цекало решил распрощаться с недвижимостью в России. Шоумен с 2019 года живет за границей, а его роскошный особняк на Рублёво-Успенском шоссе простаивал пустым.

Согласно информации из прессы, Цекало продал дом с 10 спальнями за 430 миллионов рублей. Как рассказала «Страстям» руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева, такая цена вполне оправдана.

«Цена адекватна рынку. Сумма складывается в первую очередь из окружения (в поселке проживает большое количество знаменитостей), престижа (расположения дома в закрытом элитном поселке) и уже далее из метража и высокого качества отделки», — объяснила она.

Шлепарева добавила, что Цекало вряд ли бы смог выручить за продажу дома больше денег.

«Не думаю, что мог бы продать дороже, на сегодняшний день там более 10 равнозначных предложений в аналогичном ценовом сегменте», — рассказала риелтор.

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