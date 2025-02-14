«Дом Моды переживает новый виток развития»: Екатерина Ромашкина о сдаче этажей в аренду, экскурсиях и музее Зайцева
© Lomohov Anatoly/East News
Врио генерального директора Дома Моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина опровергла информацию о том, что здание на Проспекте Мира погибает вслед за модельером. По ее словам, «Дом Моды переживает сейчас новый виток своего развития». Подробности сайт «Страсти» выяснил лично у Екатерины.
«Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны преобразовать и освежить наше пространство. Мы избавляемся от простого бытового хлама, который накопился за более чем 40 лет деятельности, чтобы вдохнуть новую жизнь и заработать с новой силой», - рассказала Ромашкина.
СМИ сообщали, что вдова Егора Зайцева решила не только избавиться от хлама, но и проводить групповые экскурсии, а пустующие площади Дома Моды сдать в аренду. Ромашкина рассказала, что экскурсии проводят для небольших групп и только тех, кто интересуется творчеством модельера Вячеслава Зайцева и его сына Егора.
«Мы не водим в Дом Моды экскурсии. Люди, которые интересуются творчеством Вячеслава Михайловича и Егора, собираются в небольшие группы, и для них мы проводим в Салоне-Музее организованные экскурсии. Главный художник Дома Моды Галина Крючкова рассказывает о выставляющейся на данный момент экспозиции и о вехах творчества наших основателей», - рассказала Ромашкина.
Что касается сдачи площадей, Екатерина говорит: много лет в Доме Моды есть арендаторы, но их немного и всех тщательно подбирают.
«Источники прибыли являются частью коммерческой тайны любой организации, поэтому я не собираюсь разглашать эту информацию. Главное, что нужно знать и понимать – это то, что Дом Моды продолжает функционировать по своему прямому назначению. На протяжении многих лет в Доме Моды присутствуют арендаторы, их немного, мы тщательно их подбираем. Я не считаю, что это вообще может являться темой серьезной дискуссии, это просто рациональное использование площадей, не задействованных в жизнедеятельности акционерного общества», - поделилась врио гендиректора Дома Моды.
Ромашкина также прокомментировала информацию о том, что на первом этаже Дома Моды может появиться ресторан. Говорилось, что площадь 110 квадратных метров готовы сдать за 330 тыс. рублей в месяц. Екатерина не исключает, что там могут сделать кафе, тем более оно было на этом месте и раньше, его любил посещать сам модельер Зайцев.
«На данный момент ресторана в той зоне Дома Моды нет, и даже если когда-то в этой витринной части появится ресторан или кафе, в этом нет совершенно ничего дурного. Более того, некоторое время назад там и так было кафе, которое любил посещать и сам Вячеслав Михайлович. Часто там обедал, и любые прохожие на Проспекте Мира могли его там видеть», - рассказала Ромашкина.
В СМИ распространилась информация о том, что магазин Дома Моды на первом этаже работает не все дни – нет продавца. Там продают одежду Зайцева – часть вещей распродают, но и шьют то-то новое. Екатерина утверждает, что журналисты посетили салон в тот день, когда у магазина выходной. При этом для продажи продолжают создавать вещи, используя эскизы и наследие дизайнера.
«Корреспондент, который запустил эту ложную информацию, действительно посетил Дом Моды в тот день, когда Салон-Музей был закрыт на свой законный выходной. Да, у магазинов бывают выходные по расписанию, проблемы здесь не существует априори. Все данные по дням и часам работы Салона находятся на входной группе, внутри, перед входом. Что значит распродается одежда? В нашем Салоне одежда продавалась всегда, начиная с 80-х годов. Под словом «распродается» имеется в виду явно что-то предосудительное, как будто бы Дом Моды распродает коллекционные архивы кутюрье. Это далеко не так. В салоне у нас находится определенный ассортимент, с которым можно прийти и ознакомиться, приобрести какие-то уникальные образцы либо заказать индивидуальный пошив. При этом наш творческий коллектив, коллектив цеха Дома Моды, люди, воспитанные Вячеславом Михайловичем и Егором, продолжают создавать и по сей день вещи для этого Салона, используя творческое наследие и эскизы, оставленные наши художниками», - рассказала Ромашкина.
Екатерина напомнила, что на первом этаже Дома Моды есть музей Зайцева с экспозицией раритетных вещей. В планах – связать этот музей с усадьбой Каблуково, сделав акцент на повседневную жизнь и быт модельера.
«Музей Вячеслава Зайцева в Доме Моды существует уже несколько лет. Он располагается в Салоне на 1 этаже здания. Там представлена большая экспозиция раритетных вещей, созданных в разные годы творчества наших основателей. Экспозиция постоянно меняется. Она является стартовым этапом большой задумки по созданию глобальной музейной истории, где переплетаются Дом Моды и усадьба Каблуково, в которой Вячеслав Михайлович жил долгие годы. В Доме Моды экспозиция больше делает уклон на одежду и живопись, а в усадьбе Каблуково акцент будет сделан на повседневную жизнь маэстро, на его быт, а также места, интерьеры, где он работал и творил», - заключила Екатерина.
Ранее дизайнер Ольга Денисова рассказала, что Зайцев ценил в учениках талант и красоту, а от моделей требовал артистичности, а также правильного выполнения работы.