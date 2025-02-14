«Дом Моды переживает новый виток развития»: Екатерина Ромашкина о сдаче этажей в аренду, экскурсиях и музее Зайцева

«Корреспондент, который запустил эту ложную информацию, действительно посетил Дом Моды в тот день, когда Салон-Музей был закрыт на свой законный выходной. Да, у магазинов бывают выходные по расписанию, проблемы здесь не существует априори. Все данные по дням и часам работы Салона находятся на входной группе, внутри, перед входом. Что значит распродается одежда? В нашем Салоне одежда продавалась всегда, начиная с 80-х годов. Под словом «распродается» имеется в виду явно что-то предосудительное, как будто бы Дом Моды распродает коллекционные архивы кутюрье. Это далеко не так. В салоне у нас находится определенный ассортимент, с которым можно прийти и ознакомиться, приобрести какие-то уникальные образцы либо заказать индивидуальный пошив. При этом наш творческий коллектив, коллектив цеха Дома Моды, люди, воспитанные Вячеславом Михайловичем и Егором, продолжают создавать и по сей день вещи для этого Салона, используя творческое наследие и эскизы, оставленные наши художниками», - рассказала Ромашкина.