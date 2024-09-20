Должны платить 150 рублей в час: представители теробороны Белгорода рассказали, что не получили положенные деньги за несколько месяцев

Представители теробороны одного из поселков Белгородской области на границе с Харьковской областью рассказали, что не получили деньги за несколько месяцев. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Корреспондент издания пообщалась с людьми из теробороны и узнала, сколько им платят. Оказалось, что должны 150 рублей в час, но за апрель, июль и август выплат нет.

«За апрель нам не выплатили, выплатили за май-июнь. Вот ждем теперь остальное», - рассказал представитель теробороны.

При этом люди продолжают ежедневно рисковать жизнью, помогают эвакуировать, привозят продукты тем, кто не может уехать, сбивают и обезвреживают дроны.

В тероборону добровольно входят обычные люди с разными невоенными профессиями. Сейчас они помогают мирным.

«Мы не заключали договор. Писали согласие о том, что решили охранять свое поселение как тероборона. Однако глава поселения начал нам палки в колеса вставлять и не подписывать бумаги. Хотя он был с нами в теробороне и пулеметчиком, и снайпером, кем только не просился. Но потом мы его за это уволили. Он не подписывал бумаги, говорил, у вас большая зарплата, требовал с нас рапорта как в армии. Мы ругаемся с ним каждый день. Потом начали писать и на губернатора, и в район, и в область. Взводный занимался этими документами, чтобы нам выплатить зарплату», - рассказал представитель теробороны.

Он сообщил, что было собрание из-за действий главы поселения.

«Мы ему говорим: "Не ты же платишь нам деньги из своего кармана, нам платит государство, область, район, а ты нам вообще никто"», - делится собеседник.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей за счет средств федерального бюджета.

Представители теробороны сопровождали двоих волонтеров из Москвы во время эвакуации животных из приграничных районов. О том, как это было, читайте в материале сайта «Страсти».