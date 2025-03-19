«Должен попробовать все виды спорта»: теннисистка Анастасия Пивоварова о будущем сына

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова завершила профессиональную карьеру и стала матерью. Сейчас, несмотря на уход из большого спорта, она продолжает заниматься любимым делом, но в другом амплуа — комментатора матчей. Пойдет ли маленький сын победительницы 17 турниров ITF по ее стопам? Об этом сайт «Страсти» узнал у самой спортсменки.

Пивоварова редко раскрывает подробности личной жизни. На данный момент известно, что теннисистка разошлась с бывшим возлюбленным и воспитывает от него сына. Анастасия впервые стала матерью. Пока точно не понятно, будет ли мальчик заниматься профессиональным спортом, однако Пивоварова считает, что спорт в детстве непременно должен быть.

«На самом деле я считаю, что ребенок с детства должен попробовать все виды спорта. Это позволяет развивать его физические возможности, будет ли сын заниматься большим спортом — покажет время», — отвела Анастасия на вопрос о будущем сына.

Ранее семикратная чемпионка России рассказала в интервью о том, сколько стоит подготовка к теннисным турнирам. По ее словам, в год на это могло уходить до 120 тысяч долларов.