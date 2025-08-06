«Дольше и сложнее»: победительница конкурса «Мисс Дубай» рассказала, можно ли добиться успеха в моделинге без денег

Деньги — это безусловно преимущество для тех, кто хочет заняться модельным бизнесом, однако добиться успеха в сфере красоты можно и без них. Об этом сайту «Страсти» рассказала победительница конкурса «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева.

По словам модели, деньги имеют место в сфере красоты, но не превалирующее. На первое место Казанцева поставила внешние данные и амбиции, которые преследуют девушки на профессиональном пути.

«Реально (пробиться в модельный бизнес — Прим. Ред.), но немного дольше и сложнее. В этом бизнесе превалирует не наличие денег, а наличие амбиций и типажа, а также умение попадать в тренды», — заявила Анастасия.

Также модель отметила, что самое затратное в моделинге это не деньги, а время. Его уходит очень много на фотосессии, кастинги и ожидание ответа от заказчиков.

Полное интервью читайте на сайте «Страсти».