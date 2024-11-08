«Долго будет оставаться молодым»: хирург оценила внешность Владимира Яглыча

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в разговоре с сайтом «Страсти» оценила внешность актера Владимира Яглыча и рассказала, прибегал ли он к каким-то косметологическим процедурам.

«Каких-то видимых изменений в его внешности я не наблюдаю. Может, он и прибегал к услугам косметологов, но с большей вероятностью, что нет. У Яглыча достаточно интересная внешность: очень хорошая постная опора, выраженные скуловые дуги, выраженные углы нижней челюсти. И благодаря этому он, конечно, долго будет оставаться молодым, у него будет хороший овал лица. То есть если не будет лишнего веса, то проблем с овалом у него не будет до самой-самой старости», — поделилась косметолог.

При этом медик обратила внимание на наличие у артиста «морщины гордеца». Специалист отметила, что подобные межбровные кожные складки могут стать проблемой для Яглыча в будущем.

«Единственное, что выделяется на его лице — хотя, конечно, это придает ему некий шарм, некую, такую индивидуальность — низко расположены брови, выражены надбровные дуги и глубоко посаженные глаза. Все это вкупе привело к тому, что достаточно рано образовалась очень-очень яркая «морщина гордеца» — горизонтальная морщина на переносице с таким вот прямо нависающим кожным валиком сверху. Чем это чревато в общем-то? Кроме того, что это придает лицу такой угрюмый, нелюдимый вид, со временем данная особенность будет усугубляться и она приведет к тому, что будет определенная нагрузка на глаза. А это чревато снижением остроты зрения», — отметила Байрамукова.

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