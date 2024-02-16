Долг в размере до 5 млн рублей: что грозит Лободе за подделку документов на песню «К черту любовь»
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Украинская певица Светлана Лобода оказалась в центре скандала. Российский композитор, автор хита «К черту любовь» Олег Влади обвинил артистку в мошенничестве. По его словам, исполнительница украла у него права на легендарную композицию — подделала документы об отказе от песни. Влади заявил, что не подписывал никакого договора, в котором бы отрекался от своего творения. Экспертиза говорит об этом же. По ее результатам, подпись была поставлена другим человеком. Поэтому композитор обратился в суд, а сайт «Страсти» узнал, на что в случае победы может рассчитывать истец.
По словам бизнес-юриста Анастасии Подгрудковой, в данном случае возможно говорить о том, чтобы признать договор незаключенным. Основанием является отсутствие подписи Влади на нем. При этом Светлана может указать на то, что результаты экспертизы принимать во внимание нельзя, и заявить ходатайство о назначении судебной независимой экспертизы подписи.
В случае, если по результату второй экспертизы также будет выявлено, что подпись была не проставлена, а из слов истца не усматривалось, что она знает про договор и хочет его сохранить, то такой договор с высокой долей вероятности будет признан незаключенным, а обстоятельства исполнения Светланой песен без надлежащего согласия автора будут признаны незаконными.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
Таким образом, композитор может потребовать взыскать убытки со звезды. Кроме того, можно запросить компенсацию в размере до 5 миллионов рублей или в двукратном размере от стоимости права использования произведения, которая определяется, исходя из рынка.
Ранее сообщалось, что федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала бизнес украинской певицы Светланы Лободы в России. Знаменитость покинула страну еще в прошлом году.