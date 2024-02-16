Долг в размере до 5 млн рублей: что грозит Лободе за подделку документов на песню «К черту любовь»

Украинская певица Светлана Лобода оказалась в центре скандала. Российский композитор, автор хита «К черту любовь» Олег Влади обвинил артистку в мошенничестве. По его словам, исполнительница украла у него права на легендарную композицию — подделала документы об отказе от песни. Влади заявил, что не подписывал никакого договора, в котором бы отрекался от своего творения. Экспертиза говорит об этом же. По ее результатам, подпись была поставлена другим человеком. Поэтому композитор обратился в суд, а сайт «Страсти» узнал, на что в случае победы может рассчитывать истец.

По словам бизнес-юриста Анастасии Подгрудковой, в данном случае возможно говорить о том, чтобы признать договор незаключенным. Основанием является отсутствие подписи Влади на нем. При этом Светлана может указать на то, что результаты экспертизы принимать во внимание нельзя, и заявить ходатайство о назначении судебной независимой экспертизы подписи.