Доктор Мясников признался, что 50 лет каждый день выпивает малую дозу алкоголя

Доктор Александр Мясников рассказал порталу «Страсти» о своих вредных привычках. Несмотря на то, что для многих россиян он является гуру здоровья, небольшие слабости есть и у него. Например, он не всегда отказывается от фастфуда и каждый день на протяжении 50-ти лет выпивает небольшую дозу алкоголя.

По признанию Александра Леонидовича, он сторонник того, что все хорошо в меру. Он не призывает совсем отказываться от не очень полезной пищи. Если хочется съесть гамбургер – почему бы и нет. Сам Мясников, как выяснилось, обожает пельмени и макароны. Их он себе позволяет раз в месяц, когда действительно хочет.

«Самое главное — обязательно раз в 2-3 недели съедаю лапшу быстрого приготовления. Для меня это самое вкусное. Когда хочу себе доставить радость, беру лапшу «Доширак». Для меня это праздник», - поделился врач.

Мясников рассказал, что, в отличие от многих, не любит сладкое, поэтому ему проще себя ограничивать. Но зато он не отказывает себе в небольшой порции алкоголя каждый день. В этом доктор не видит ничего плохого.

«Честно скажу, что уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. А вот вы это не делаете, и посмотрите в зеркало на себя. Может давайте пойдем поборемся на ковер или возьмем штангу? Мне 71 год, а я штангу в 130 килограмм жму 3 раза от груди. А вы сможете так?» - заявил Александр Леонидович.

Интервью с доктором Мясниковым читайте на сайте «Страсти».