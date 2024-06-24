«Дохлый номер»: продюсер высказался о клипе Лободы в цветах флага России

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов отреагировал на недавний клип украинской певицы Светланы Лободы, снятый в цветах российского флага. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Это дохлый номер. Лобода для нас уже мертвая певица, мертвый человек. Она сейчас пытается как-то вернуться назад, но у нее не выходит и не выйдет, потому что ей запретили въезд на территорию России ровно на 50 лет. Она пытается какие-то хиты сделать, но, как мне кажется, это выглядит глупо и дешево. Лобода пытается усидеть на двух стульях — России и Украины. Но мы понимаем, что на двух стульях не усидишь, всему есть предел», — заявил продюсер.

Шоумен подчеркнул, что в прошлом Лободе удалось заработать в России внушительную сумму денег, однако теперь ей следует забыть о концертах в РФ.

«Света наворовала денег в свое время. И, конечно, она подставляла свою команду в лице Крапивиной. Светлана пытается показать, что она бедная-несчастная, хочет вернуться в РФ. Но у нее ничего не получится. Просто будет сидеть и побираться», — резюмировал Дворцов.

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