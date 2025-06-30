«До свадьбы мы виделись лишь 5 раз»: Сергей Романович рассказал о знакомстве с женой

Сергей Романович рассказал, что у них с женой было всего 5 свиданий до свадьбы. Актер поделился подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

Сергей Романович уже несколько лет состоит в браке с Елизаветой, которая родила ему дочь. По словам актера, впервые он увидел будущую жену на мероприятии. Уже тогда Сергей понял, что хочет с ней построить семью. Романович признается, что не видит смысла в долгих «встречаниях», поэтому у них было всего 5 свиданий до свадьбы.

«Мы просто пересеклись взглядами на одном мероприятии. Через знакомых я попросил ее номер, но забыл написать. А спустя время соцсеть предложила мне ее в друзья, так как она была в моей телефонной книге. Ну я и подумал, что на такую подсказку стоит обратить внимание. На вторую встречу я озвучил ей, что мое намерение на общение — это семья. Смысла в каких-то встречаниях я не видел. Ей такая позиция откликалась. Поэтому до свадьбы мы виделись лишь 5 раз!» — признался актер.

Сергей отметил, что считает Елизавету своим единомышленником. По словам актера, супруга всегда и во всем его поддерживает, поэтому согласилась уехать с ним из России и путешествовать по странам в течение нескольких лет.

«Мы с Лизой единомышленники. Поэтому все эти поиски, переезды были необходимы не только мне, но и ей. Это наш совместный духовный поиск. Поэтому мы еще лучше узнали самих себя, и что для нас важно и ценно», — резюмировал он.

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