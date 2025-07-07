«До меня у нее не было мужчин»: певец Феликс Царикати раскрыл детали женитьбы на молодой супруге

Заслуженный артист России Феликс Царикати впервые женился, когда ему было далеко за 50 и стал в третий раз отцом в 58 лет. Исполнитель счастлив в браке с Залиной, которая младше него на 24 года. Певец пояснил сайту «Страсти», что у избранницы до него не было других мужчин.

Царикати отметил, что подошел к женитьбе очень осознанно, без «отвала башки». Артист, хоть и воспитал двух дочерей, до этого не был в браке и жил с мамой. Певец не хотел терять свободу, но со временем нашел «ту самую».

«Мне было очень важно, чтобы спутница понимала традиции и обычаи моего народа — мне не надо ей ничего объяснять, как себя вести в обществе, встречать гостей, — объясняет исполнитель. — Девушка с высшим образованием, работает, из приличной семьи. И под венец Залина пошла уже в зрелом возрасте — ей было 30 лет. И, что немаловажно, до меня у нее не было мужчин. Мне хотелось получить в жены не целованную девушку».

Артист и его жена разговаривают на одном языке. Три года назад у них родился сын, которого супруги с детства учат осетинскому. Царикати признается: благодаря малышу его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону.

Полное интервью Феликса Царикати, в котором артист рассказал о пути к славе, дружбе со звездами и участии в шоу «Суперстар!», читайте по ссылке.