Дмитрий Нагиев возмутился, что актеры снимаются по 12 часов в день вместо 8. Дмитрий рассказал об изнанке профессии сайту «Страсти».

Нагиев уже давно достиг уровня мастерства, когда может выдвигать свои требования для съемок. Однако, по словам актера, он так не делает и с уважением относится к коллегам. При этом Дмитрий перед началом работы обговаривает с режиссерами возможность 10-часового съемочного дня. Он напомнил, что актеры — тоже люди, но они почему-то работают по 12 часов вместо 8.

«Всю жизнь работал по двенадцать часов, как и все. Но актер — это же член общества, гражданин страны. Почему тогда у нас рабочий день двенадцать часов, а не восемь? Так повелось вдруг последние двадцать лет, но я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и произнес, что буду сниматься по десять часов», — признался Дмитрий.

Полное интервью Дмитрия Нагиева о съемках в сериале «Санкционер» телеканала СТС, райдере и курсах актерского мастерства в ОАЭ читайте здесь.