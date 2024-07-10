Дмитрий Копылов покинул пост художественного руководителя театра Морфеус. Копылов рассказал о кадровых перестановках в театре сайту «Страсти».

Дмитрий Копылов является одним из создателей первого иммерсивного театра в России. За 10 лет существования Морфеуса он проделал карьерный путь от актера до художественного руководителя. Как выяснилось, не так давно Дмитрий покинул пост худрука. Теперь он — креативный директор и занимается развитием международных филиалов.

«Я нахожусь не в России и не могу заниматься теми вещами, которыми занимался до этого. Сейчас позицию худрука занимает человек, который начинал в нашем театре с самого начала, — Андрей Аргон. Андрей проделал большой путь от актера до мастеров, проводящих спектакли», — высказался Копылов.

Полное интервью Дмитрия Копылова о закулисной жизни Морфеуса и постановках Константина Богомолова читайте здесь.