Шоумен Дмитрий Дибров отпраздновал 65-летие с женой и тремя детьми в Грузии
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Телеведущий Дмитрий Дибров решил отпраздновать свой юбилей не в России, а в Грузии. В Сети появились фото шоумена с семьей, сделанные в поездке.
Накануне дня рождения экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» его жена Полина сообщила, что они отправились в путешествие. Она отмечала, что они встретятся с друзьями за границей.
По всей видимости, большой праздник на 65-летие Дибров решил не устраивать. В личном блоге Полина опубликовала новые снимки с тремя сыновьями и мужем-именинником. Дмитрий был в черно-белом бомбере и круглых очках, а его супруга в красном твидовом костюме с юбкой. Дополнила образ она беретом и длинными черными сапогами. Дети же пары были в спортивных костюмах.
«Сегодня день рождения Дмитрия! Мы его встретили в солнечной Грузии. С днем рождения, наш папа! Будь счастлив», - написала Полина в Сети.
Поклонники телеведущего присоединились к поздравлению и оставили пожелания кумиру в комментариях.
Ранее жена Дмитрия Диброва рассказала о браке с телеведущим, младше которого в два раза.