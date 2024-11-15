Шоумен Дмитрий Дибров отпраздновал 65-летие с женой и тремя детьми в Грузии

Телеведущий Дмитрий Дибров решил отпраздновать свой юбилей не в России, а в Грузии. В Сети появились фото шоумена с семьей, сделанные в поездке.

Накануне дня рождения экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» его жена Полина сообщила, что они отправились в путешествие. Она отмечала, что они встретятся с друзьями за границей.

По всей видимости, большой праздник на 65-летие Дибров решил не устраивать. В личном блоге Полина опубликовала новые снимки с тремя сыновьями и мужем-именинником. Дмитрий был в черно-белом бомбере и круглых очках, а его супруга в красном твидовом костюме с юбкой. Дополнила образ она беретом и длинными черными сапогами. Дети же пары были в спортивных костюмах.

«Сегодня день рождения Дмитрия! Мы его встретили в солнечной Грузии. С днем рождения, наш папа! Будь счастлив», - написала Полина в Сети.

Поклонники телеведущего присоединились к поздравлению и оставили пожелания кумиру в комментариях.

Ранее жена Дмитрия Диброва рассказала о браке с телеведущим, младше которого в два раза.