«Для топ-звезд гонорар от 700 тысяч рублей и выше»: сколько знаменитости зарабатывают на скандалах для ток-шоу

Шоумен Прохор Шаляпин недавно признался, что его роман с Анной Калашниковой был пиар-проектом ради ток-шоу. По его словам, получил он за него немного, но на тот момент ему были необходимы деньги. Однако выпускник «Фабрики звезд» далеко неединственный, кто готов сотрудничать со скандальными проектами, чтобы зарабатывать. Подробности узнал сайт «Страсти».

Сам Шаляпин не озвучил, сколько ему платили за съемку с Калашниковой. Журналист Отар Кушанашвили предположил, что одна передача стоила примерно 50 тысяч рублей. А продюсер Сергей Дворцов отметил, что вся история любви, которая растянулась на несколько выпусков, могла принести Прохору более миллиона рублей.

«Меня не удивляет, что это был пиар-проект. Я это сразу знал, как только они раскрыли свой роман. Сейчас расценки поменялись, но раньше такие громкие истории стоили порядка 1−2 млн рублей. Такие гонорары платили героям за полноценные эксклюзивы», — поделился Дворцов.

По словам продюсера, в шоу-бизнесе очень много пиар-романов, которые создаются как раз ради денег. Топовые звезды за эксклюзивные подробности даже ненастоящих отношений получают гонорар от 700 тысяч рублей. Например, юморист Николай Бандурин признавался, что выдумал измены жене, чтобы получить деньги от телевизионщиков во время ковида. За это ему было потом очень стыдно.

«Кто самая дорогая звезда ток-шоу – сказать сложно. Везде по-разному. Для топ-звезд гонорар от 700 тысяч рублей и выше. Опять же, это за эксклюзив», - поделился Дворцов.

А вот менее известные личности, которые являются завсегдатаями ток-шоу, получают за съемку гораздо меньше. Продюсер Дворцов рассказал, что скандал с Аленой Кравец стоил около 400−500 тысяч рублей. Напомним, что в начале июня 2025 года светская львица в программе «Пусть говорят» заявила, что сдала дочь в детский дом из-за пьянства и распутного поведения.

«Очень любят звать на ток-шоу Алену Кравец. За ее скандал с дочерью ей могли заплатить 400−500 тысяч рублей. Но сейчас на ТВ деньги совсем другие, не те, что были раньше. Возможности и бюджеты сокращены максимально», — признался Дворцов.

К слову, по данным Telegram-канала «Светский хроник», дочери Марии Шукшиной предлагали за семейный скандал 2 млн рублей, а певице Любови Успенской были готовы заплатить 5 млн рублей ряди эксклюзива об отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной. Однако «королева шансона» отказалась.

