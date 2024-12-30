«Для меня это боль»: певица Ангина рассказала о том, почему ее дети не пошли по стопам матери

Певица Ангина объяснила в эксклюзивном интервью «Страстям», почему ее дети не пошли по стопам матери.

Исполнительница хита «Болела», а ныне актриса Надежда Игошина, выступавшая под псевдонимом Ангина, рассказала о воспитании старших детей. По словам Надежды, ее сыновья от первого брака в юности интересовались актерской деятельностью.

«В какой-то момент, когда они были помладше, они даже были в актерском агентстве и ходили на кастинги. У них был небольшой опыт — Тристан снимался, например, для Яндекса, в клипе для иммерсивного спектакля „Черный русский“. Леон у меня тоже снимался в сериале. Им в каком-то смысле нравилось ходить на пробы», — рассказала она.

Игошина рассказала, что вскоре интерес к актерству у ее детей сошел на нет. К тому же, против этого выступал отец.

«Сейчас они живут в большей степени с отцом. Занимаются компьютерными проектами, любительским спортом. Для меня это, конечно, боль, потому что у моего старшего сына прекрасный голос, абсолютный слух, и он мог бы добиться крутых результатов в этом направлении. Второй виртуозно играл на ударных, получал всегда высший бал. Ну, может быть, когда-нибудь им самим захочется развить в себе что-то подобное», — добавила актриса.

Полное интервью с Надеждой Игошиной о кастинге в «Фабрику звезд» и съемках вместе с семьей читайте по ссылке.