Дизайнер Утушкина: 7 советов для мужчин, которые хотят выглядеть стройнее

2. Носите V-образные вырезы

Главное, о чем нужно думать, когда вы пытаетесь похудеть – это визуальное вытягивание силуэта. Высота и худоба идут рука об руку, поэтому если вы сможете немного вытянуть себя, вы создадите иллюзию худобы. Один из самых простых способов сделать это – отказаться от футболок с вырезом под горло и носить футболки с V-образным вырезом. В них ваша шея будет казаться длиннее, что позволит вам выглядеть выше и, в свою очередь, стройнее.

3. Носите мелкие узоры

Крупные узоры и чрезмерная графика визуально расширяют вас, а более мелкие узоры имеют противоположный эффект. Если вы ходите по магазинам и видите две рубашки, одна из которых имеет более узкий и мелкий рисунок, а другая – широкий, смело берите рубашку с более мелким рисунком, так как она будет лучше смотреться на крупной фигуре.

4. Носите вертикальные полоски

Это один из самых старых приемов визуального вытягивания силуэта. Горизонтальные полоски делают вас шире и ниже, а вертикальные – выше и стройнее. То, что трюк старый, не делает его менее действенным. Избегайте горизонтальных полос, как чумы и носите вертикальные полосы.

5. Минимизируйте контраст

Когда между верхом и низом есть жесткий переход, это визуально расширяет и укорачивает. Сочетание брюк и рубашек схожих цветов требует тщательной проработки, поскольку нередко это выглядит слишком просто. Если вы обычно носите белую рубашку с черными брюками, подумайте о замене черных брюк на что-то более светлое, чтобы верхняя и нижняя части тела сочетались более плавно.

6. Носите более темные брюки

Темные цвета помогают скрыть лишний вес легче, чем светлые. Старайтесь выбирать черный, темно-синий, темно-серый или темно-коричневый/хаки цвета. Для джинсов простой однотонный темный цвет поможет выглядеть мгновенно стройнее. Если у вас верхняя часть тела заметно тяжелее нижней, выберите брюки более светлого цвета, чтобы создать более сбалансированный образ.

7. Носите пиджаки с приталенным кроем

Спортивный или приталенный пиджак помогает моделировать фигуру. Слегка зауженный в районе талии, он визуально корректирует среднюю часть туловища, поможет вам избежать громоздкого вида.

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