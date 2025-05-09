Дизайнер Ульяна Сергеенко за 2024 год заработала 1,2 млрд рублей на бизнесе. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Дизайнер Ульяна Сергеенко в 2017 году основала собственный модный дом. Ее бренд выпускает женскую и детскую одежду, а также аксессуары. Цены на товары нельзя назвать доступными — например, платья стоят от 150 тысяч рублей, а сумки от 135 тысяч рублей.

Согласно открытым данным, ООО «Модный дом „Ульяна Сергеенко“» за 2024 год заработало 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль компании составила 287,2 миллиона рублей. Годом ранее доход организации составлял 846 миллионов рублей при чистой прибыли в 154 миллиона рублей.

Отметим, что бизнес Сергеенко не имеет задолженностей по налогам.

Ранее мы писали о том, что сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится на 20-летней девушке Анисье.