«В моду входят черное платье, кружево и нежность»: дизайнер Ольга Денисова о работе у Зайцева и трендах 2024 года

Символично, что когда-то вы были моделью Вячеслава Зайцева и потом связали свою жизнь с модой. Сегодня вы занимаетесь производством и продажей трикотажа и термобелья, вы дизайнер одежды. Расскажите про свой творческий путь.

Да, я действительно ходила в двух коллекциях Вячеслава Михайловича Зайцева у него в Доме моды. Также моя мама (Синотова Марина – прим. «Страсти») выставляла там свои коллекции. Это было мое хобби – работать манекенщицей, быть в модельном агентстве. Я всегда тянулась к сцене. Мне было интересно придумывать новые модели одежды. Мы делали это с мамой, воплощали в жизнь. Потом у мамы был свой бизнес - ателье. Приходили разные клиенты, в том числе от меня.

Вспомните вашу первую коллекцию. Что это было?

Моя первая коллекция – это коллекция свадебных платьев. Платье, в котором выходила я, было очень коротким, пышным и с длинным-длинным шлейфом. Тогда мне было 17 лет. Я носила белые, светло-русые волосы, и меня постоянно брали в коллекции в качестве невест.

Откуда вы черпаете вдохновение при создании новых коллекций? Про что ваша одежда?

Я черпаю идеи и вдохновение из 1940-1960-х годов в женственности, нежности, силуэтах. Мне очень нравится стиль раннего Christian Dior (французский модельер, основатель модного дома Christian Dior – прим. «Страсти»), он вдохновлялся серединой XIX века, барокко. И даже завышенная талия уже предполагала красивый силуэт груди. Потом пошли силуэты талии – корсетные баски. Мне нравится, когда есть разделение на мужественность и женственность.

Моя одежда про них: есть ответственность, красивый, статный мужчина и нежная, хрупкая, но в то же время сильная своей красотой и изящностью женщина. Эта одежда в единственном экземпляре и не поддается размерной градации. Если женщина покупает, она может быть уверена, что будет носить вещь в единственном экземпляре.