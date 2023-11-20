«В моду входят черное платье, кружево и нежность»: дизайнер Ольга Денисова о работе у Зайцева и трендах 2024 года
Дизайнер одежды Ольга Денисова назвала три модных цвета в следующем году.
© Предоставлено Ольгой Денисовой
Многие модницы мечтают иметь в гардеробе особенные вещи: красивые, дорогие и не похожие на те, что продают в масс-маркетах. Дизайнерская вещь – это всегда высокое качество, предмет одежды или аксессуар, продуманный до мелочей. Это возможность подчеркнуть статус и показать хороший вкус.
Быть не как все и этим привлекать. Готовы? Тогда вам к ним: профессионалам, которые испытывают искренний интерес к моде, имеют хорошо развитое чувство стиля и вкуса, а также самое главное - желание одевать людей красиво.
Сайт «Страсти» поговорил с дизайнером одежды Ольгой Денисовой. Ее мама дружила с модельером Вячеславом Зайцевым, а Ольга была моделью у знаменитого кутюрье. О работе с ним, модных тенденциях 2024 года, любимых цветах Зайцева и секрете рисования на атласе, который он просил раскрыть, читайте в нашем интервью.
Символично, что когда-то вы были моделью Вячеслава Зайцева и потом связали свою жизнь с модой. Сегодня вы занимаетесь производством и продажей трикотажа и термобелья, вы дизайнер одежды. Расскажите про свой творческий путь.
Да, я действительно ходила в двух коллекциях Вячеслава Михайловича Зайцева у него в Доме моды. Также моя мама (Синотова Марина – прим. «Страсти») выставляла там свои коллекции. Это было мое хобби – работать манекенщицей, быть в модельном агентстве. Я всегда тянулась к сцене. Мне было интересно придумывать новые модели одежды. Мы делали это с мамой, воплощали в жизнь. Потом у мамы был свой бизнес - ателье. Приходили разные клиенты, в том числе от меня.
Вспомните вашу первую коллекцию. Что это было?
Моя первая коллекция – это коллекция свадебных платьев. Платье, в котором выходила я, было очень коротким, пышным и с длинным-длинным шлейфом. Тогда мне было 17 лет. Я носила белые, светло-русые волосы, и меня постоянно брали в коллекции в качестве невест.
Откуда вы черпаете вдохновение при создании новых коллекций? Про что ваша одежда?
Я черпаю идеи и вдохновение из 1940-1960-х годов в женственности, нежности, силуэтах. Мне очень нравится стиль раннего Christian Dior (французский модельер, основатель модного дома Christian Dior – прим. «Страсти»), он вдохновлялся серединой XIX века, барокко. И даже завышенная талия уже предполагала красивый силуэт груди. Потом пошли силуэты талии – корсетные баски. Мне нравится, когда есть разделение на мужественность и женственность.
Моя одежда про них: есть ответственность, красивый, статный мужчина и нежная, хрупкая, но в то же время сильная своей красотой и изящностью женщина. Эта одежда в единственном экземпляре и не поддается размерной градации. Если женщина покупает, она может быть уверена, что будет носить вещь в единственном экземпляре.
Как вы находите баланс между творчеством и коммерцией? Вы сотрудничает с блогерами, звездами, селебрити? Кто это?
Я не сотрудничаю ни с блогерами, ни с селебрити, хотя можно, пока обходимся своими силами. В целом коммерция и творчество – это симбиоз, одно без другого не может существовать.
С уходом известных брендов (Zara и другие) клиентов стало больше?
Да, действительно, с уходом известных брендов клиентов стало больше. Люди начали обращать внимание на российские бренды и русского производителя.
Расскажите нашим читателям, чем отличается дизайнерская вещь от той, что куплена на маркетплейсе? Почему дизайнерские вещи стоят дорого?
Сравнивать дизайнерскую одежду и вещи из масс-маркета нельзя, потому что, когда дизайнер создает одежду, он задает тенденции в моде. Предполагается, что масс-маркет будет производить то, что модно на данный сезон. Одежда маркетплейсов и масс-маркетов типа Zara совершенно другого качества. Такая одежда всегда дешевле, потому что производится не в единичном экземпляре, у них более упрощенная обработка. Одежда масс-маркетов шьется для массового потребления. Это бывают не совсем качественные вещи, используются более дешевые ткани. Дизайнерская одежда предполагает качество как в ткани, так и в пошиве.
Ольга, кого из известных коллег вы считаете авторитетом?
Как таковых авторитетов у меня нет. Я никогда не была фанатиком или жутким поклонником определенной марки. У меня есть симпатии к Christian Dior, Dolce & Gabbana (итальянский дом моды, основанный в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана – прим. «Страсти»), Elie Saab (ливанский дизайнер, основатель собственного дома моды в Бейруте – прим. «Страсти»).
Самый известный ученик модельера Вячеслава Зайцева – Валентин Юдашкин. Ваша мама тоже являлась ученицей Зайцева. Как она попала к нему на «обучение»?
Мама не попадала к нему на обучение. Первый раза мама попала к Зайцеву на конкурс от Ярославля. Модельер оценил ее талант, потом они стали дружить, посещать друг друга каждый год. Он ее учил, советовал. Когда мама создавала коллекцию, то отправляла ему эскизы, Зайцев что-то корректировал. Он был хорошим наставником, а мама стала для модельера другом. Зайцев был очень дружен с Ярославской областью, он курировал здесь конкурс, в котором мама тоже участвовала. В данном случае имел место симбиоз творческо-дружеских и рабочих отношений.
Наверняка, у нее остались яркие истории, связанные с обучением у знаменитого на весь мир кутюрье. Поделитесь...
Одна из историй моей мамы связана с коллекцией «Россия моя». Она сейчас находится в музее Ярославского кремля. Вячеслав Михайлович Зайцев просил открыть секрет, как она нарисовала на атласе. Когда пишешь на атласе, краски расползаются, а у нее нет. Мама не раскрыла секрет своему гуру. Зайцев все равно сказал, что «это круто». Она заняла тогда первое место. По-моему, это был конкурс Надежды Ламановой (российский модельер и художник по костюмам – прим. «Страсти»). Вячеслав Михайлович всегда сидел там в жюри.
Что ценил Зайцев в своих учениках и что требовал от моделей?
Вячеслав Михайлович ценил талант, красоту, а от модели он всегда требовал четкого и правильного выполнения работы, улыбки, артистичности.
Как вы считаете, стоит ли прибегать к услугам дизайнера и насколько это сейчас доступно?
Для тех, кто не может правильно подобрать гардероб, есть услуги стилиста. Дизайнеры создают тенденцию. Если вы хотите купить дизайнерскую вещь, тогда вам стоит к ним обращаться. Если вы хотите создать базовый гардероб, то это к стилисту. Что касается стоимости услуг дизайнера, то она недешевая, так как речь идет о единичных вещах или одежде с достаточно известным именем.
По-вашему, что будет модно в следующем году и какие цвета окажутся в тренде?
Тенденции следующего года в основе своей взяли классические цвета: черный, белый, красный. Кстати, это любимые цвета Вячеслава Михайловича Зайцева. Присутствует прозрачность. И мы потихонечку возвращаемся к женственности. Dior в своих коллекциях также показывает старые силуэты 1940-1950-х годов. Опять входят в моду маленькое черное платье Коко Шанель (французский модельер и основательница модного дома Chanel – прим. «Страсти»), кружево, нежность. Наконец-то мы начинаем уходить в то русло, и я думаю, эта тенденция продолжится.
Наш сайт называется «Страсти». А что для вас «Страсть»?
Страсть для меня – это когда идешь к цели, у тебя и получается, и не получается. Ты делаешь это со страстью, воодушевлением, «бабочками в животе». Когда везде присутствует слово «любовь», тогда страсть приобретает совершенно другое значение.