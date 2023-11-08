Дизайнер Маер: лучшие и худшие сочетания цветов в одежде

Цветовой круг – незаменимое для дизайнеров и модников наглядное пособие по сочетанию цветов. Он базируется на красном, желтом и синем цветах, которые при смешивании дают все другие существующие оттенки. Как, опираясь на цветовой круг, никогда не ошибаться с сочетанием цветов, порталу «Страсти» рассказал дизайнер Наз Маер.

Для подбора удачных цветовых сочетаний, следует взять на вооружение несколько стратегий:

Аналоговые цвета

Цвета, которые находятся рядом друг с другом на цветовом круге, называются аналоговыми. Они воспринимаются как похожие, несмотря на то что основаны на разных длинах волн света, поясняет эксперт.

«Сочетание цветов в аналоговой палитре - беспроигрышный способ ввести новые цвета в свой гардероб, сохранив при этом изысканный вид. К примеру, желтый и оранжевый или красный и розовый будут очень яркими, но вполне гармоничными сочетаниями», - рассказывает Маер.

Контрастные цвета

Следующая методика, которую следует освоить, – контрастные сочетания. Это цвета, прямо противоположные на цветовом круге, например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый или синий и оранжевый. Эти сочетания будут смелыми, но идеально друг друга дополнят в любом наряде, особенно в весенней и летней одежде.