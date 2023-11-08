Дизайнер Маер: лучшие и худшие сочетания цветов в одежде
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Цветовой круг – незаменимое для дизайнеров и модников наглядное пособие по сочетанию цветов. Он базируется на красном, желтом и синем цветах, которые при смешивании дают все другие существующие оттенки. Как, опираясь на цветовой круг, никогда не ошибаться с сочетанием цветов, порталу «Страсти» рассказал дизайнер Наз Маер.
Для подбора удачных цветовых сочетаний, следует взять на вооружение несколько стратегий:
Аналоговые цвета
Цвета, которые находятся рядом друг с другом на цветовом круге, называются аналоговыми. Они воспринимаются как похожие, несмотря на то что основаны на разных длинах волн света, поясняет эксперт.
«Сочетание цветов в аналоговой палитре - беспроигрышный способ ввести новые цвета в свой гардероб, сохранив при этом изысканный вид. К примеру, желтый и оранжевый или красный и розовый будут очень яркими, но вполне гармоничными сочетаниями», - рассказывает Маер.
Контрастные цвета
Следующая методика, которую следует освоить, – контрастные сочетания. Это цвета, прямо противоположные на цветовом круге, например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый или синий и оранжевый. Эти сочетания будут смелыми, но идеально друг друга дополнят в любом наряде, особенно в весенней и летней одежде.
По этой же логике цвета, находящиеся в разных точках, не соседних и не противоположных, будут наименее удачными, например – фиолетовый и зеленый, синий и розовый, красный и синий.
Наз Маер
Дизайнер
Триадические цвета
Подбирая три оттенка на равном количестве шагов друг от друга на цветовом круге, вы получаете триадическую цветовую палитру, поясняет дизайнер. Как и предыдущая цветовая схема, триадическая также является очень контрастной комбинацией, но выглядит всегда потрясающе, хотя в паре без третьего элемента эти цвета могут не производить такого впечатления.
Яркий акцент
Имея базовые знания о теории цвета, самое время начать экспериментировать с сочетанием цветов в ваших нарядах. Самый простой способ это сделать – добавить в наряд один яркий акцент.
«Если вам хочется надеть неоновый пиджак или ярко-оранжевую рубашку, весь остальной наряд должен быть нейтрального оттенка. Помните, что не стоит перебарщивать с добавлением ярких цветов. Всего понемногу», - отмечает Маер.
Яркое с белым
Яркие цвета, такие как желтый, оранжевый, розовый и красный, прекрасно сочетаются с белым. Причина в том, что белый уравновешивает теплоту и яркость этих цветов, создавая более гармоничную картину. Такое цветовое сочетание применимо и к аксессуарам. Это означает, что вы можете украсить белый наряд любыми яркими аксессуарами.
Монохром
Хотя монохромный наряд кажется простым в создании, на деле это бывает сложно, особенно если вы выбираете более яркую цветовую.
«Лучший способ создать модный монохромный образ – подобрать разные оттенки и тона одного цвета. Например, вы можете начать с бледно-желтой блузки, добавив к ней горчично-желтые брюки и желтые туфли», - заключил эксперт.
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