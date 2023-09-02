Дизайнер Антонова: удачные и неудачные цветовые сочетания в одежде

Цвет является основой любого гардероба и понимание правил удачных цветовых сочетаний может помочь вам создавать более стильные и гармоничные наряды. Вместе с дизайнером Валерией Антоновой (Утушкиной) мы разобрались, как избежать распространенных ошибок.

Правила удачных цветовых сочетаний:

Монохроматическая палитра

Монохроматическая цветовая палитра предполагает использование различных оттенков и тонов одного цвета. Это создает элегантный и изысканный образ. Например, сочетание светло-голубых джинсов с темно-синей блузкой и темно-синими туфлями на каблуках. Чтобы добавить глубины, используйте текстуры и узоры в той же цветовой гамме.

Палитра контрастных цветов

Контрастные цвета – это противоположности на цветовом круге, в паре они создают яркую и привлекательную комбинацию. Например, классическое сочетание черного и белого.

Нейтральная цветовая палитра

Нейтральные цвета, такие как черный, белый, серый и бежевый, являются универсальной базой для любых сочетаний. Они обеспечивают баланс и позволяют другим оттенкам выделиться.

Цветовой акцент

Добавление яркого и небольшого цветового акцента может создать фокусную точку и изюминку, которая при этом не перегрузит наряд. Например, надеть преимущественно нейтральный наряд с яркой красной сумочкой или ярко-желтыми туфлями.

Каких цветовых сочетаний точно лучше избегать:

1. Красный и синий

Это раздражающее и бросающееся в глаза сочетание двух цветов. Хотя добавление одного другого цвета, например, белого, между этими двумя может немного облегчить положение, все же здесь каждый играет по своим правилам. Поэтому такого сочетания лучше избегать.

2. Два или больше неоновых оттенков

Это вариант, который пересекает все красные линии и приводит к провалу, поэтому возьмите за правило использовать только один неоновый оттенок в своих нарядах. Сочетание нескольких кислотно-ярких оттенков очень утомляет глаза.

3. Зеленый и красный

Это сочетание – популярный праздничный паттерн – еще один ночной кошмар для уставших глаз. Глазам приходится прилагать слишком много усилий, чтобы различить, что они видят. К тому же это сочетание настолько активно ассоциируется с Новым Годом, что вне контекста может выглядеть несколько неуместным.

4. Черный и коричневый

Сочетание черного и коричневого цветов в одном наряде редко бывает комплементарным. Эти два цвета не контрастируют, но и не дополняют друг друга.