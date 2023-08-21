Дизайнер Антонова: 5 цветовых сочетаний в одежде, которые смотрятся нелепо
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При составлении стильного и современного гардероба всегда есть риск ошибиться и попытаться сочетать несочетаемое. Определенные цветовые тандемы создают довольно неоднозначный и не самый привлекательный аутфит, а значит, с ними лучше не экспериментировать. Дизайнер LERU Валерия Антонова (Утушкина) рассказала порталу «Страсти», какие пять пар цветов в одежде не стоит надевать вместе.
1. Красный и зеленый
Сочетание красного и зеленого в модном гардеробе, возможно, и выглядит очень ярко, но на этом плюсы заканчиваются.
«К сожалению, визуально такой наряд сразу же наводит на мысли о главных помощниках Санты Клауса. Если вы не хотите выглядеть как новогодний эльф, откажитесь от подобных экспериментов, даже если мечтаете бросить вызов обществу», - советует эксперт.
Эти яркие оттенки лучше носить отдельно друг от друга или сочетать с другими решениями. Так, например, агрессивный красный можно «успокоить» бежевым или белым цветом. Кстати, последний вариант сочетается и зеленым тоном, к которому также подходят черный и серый.
2. Коралловый и бирюзовый
Всего один десяток лет назад подобное «комбо» было в тренде, однако продержалось на пике популярности очень недолго. Видимо, со временем модницы поняли, что такое визуальное решение выглядит довольно нелепо.
Коралловый на данный момент находится в списке фаворитов 2023 сезона, однако носить его стоит либо с благородным серым, либо при создании сложного монохромного образа. Что касается бирюзового – вещи данного тона лучше придержать в шкафу еще пару сезонов.
3. Желтый и фиолетовый
Находясь в дуэте, такие яркие оттенки начинают спорить друг с другом. В результате ваш лук в целом может вызывать неприятные ощущения у окружающих людей и выглядеть откровенно непривлекательным. Такой интересный холодной тон, как фиолетовый, нуждается в оформлении песочного или бледно-розового, но точно не желтого.
4. Изумрудный и бордовый
Подобная цветовая комбинация мгновенно добавляет вам лет. Несмотря на то, что данное сочетание может претендовать на элегантность, оно очень опасно для использования в любом возрасте. Дуэты из таких глубоких и сложных цветов, как изумрудный и бордовый, всегда будут работать против вас. Они создают мрачный и «возрастной» образ, и это нужно помнить.
Валерия Антонова (Утушкина)
Дизайнер LERU и мотивационный коуч
Если вы не можете отказаться от любимой цветовой комбинации, обязательно разбавляйте свой аутфит вещами и аксессуарами светлых оттенков, например, белым шарфиком, бежевой сумочкой, серыми туфлями.
5. Красный и фуксия
Оба из указанных оттенков являются слишком яркими, поэтому в тандеме превращают лук в нечто раздражающее с эстетической точки зрения. В данном случае не помогут даже разные температуры оттенков, которые, напротив, сделают образ более нелепым.
«Носить красный цвет и фуксию в одном луке и при этом выглядеть эффектно, однозначно, не получится, поэтому сочетайте красный с белым, а фуксию − с пудровым розовым», - заключила дизайнер.
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