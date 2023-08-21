Дизайнер Антонова: 5 цветовых сочетаний в одежде, которые смотрятся нелепо

При составлении стильного и современного гардероба всегда есть риск ошибиться и попытаться сочетать несочетаемое. Определенные цветовые тандемы создают довольно неоднозначный и не самый привлекательный аутфит, а значит, с ними лучше не экспериментировать. Дизайнер LERU Валерия Антонова (Утушкина) рассказала порталу «Страсти», какие пять пар цветов в одежде не стоит надевать вместе.

1. Красный и зеленый

Сочетание красного и зеленого в модном гардеробе, возможно, и выглядит очень ярко, но на этом плюсы заканчиваются.

«К сожалению, визуально такой наряд сразу же наводит на мысли о главных помощниках Санты Клауса. Если вы не хотите выглядеть как новогодний эльф, откажитесь от подобных экспериментов, даже если мечтаете бросить вызов обществу», - советует эксперт.

Эти яркие оттенки лучше носить отдельно друг от друга или сочетать с другими решениями. Так, например, агрессивный красный можно «успокоить» бежевым или белым цветом. Кстати, последний вариант сочетается и зеленым тоном, к которому также подходят черный и серый.

2. Коралловый и бирюзовый

Всего один десяток лет назад подобное «комбо» было в тренде, однако продержалось на пике популярности очень недолго. Видимо, со временем модницы поняли, что такое визуальное решение выглядит довольно нелепо.

Коралловый на данный момент находится в списке фаворитов 2023 сезона, однако носить его стоит либо с благородным серым, либо при создании сложного монохромного образа. Что касается бирюзового – вещи данного тона лучше придержать в шкафу еще пару сезонов.

3. Желтый и фиолетовый

Находясь в дуэте, такие яркие оттенки начинают спорить друг с другом. В результате ваш лук в целом может вызывать неприятные ощущения у окружающих людей и выглядеть откровенно непривлекательным. Такой интересный холодной тон, как фиолетовый, нуждается в оформлении песочного или бледно-розового, но точно не желтого.