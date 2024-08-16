Директор Стаса Михайлова объяснил, почему перестал работать с артистом. Об этом стало известно «Страстям».

Сергей Кононов более 30 лет работает в сфере шоу-бизнеса. Большинство из этого периода он был директором Стаса Михайлова. Однако недавно он решил уйти от артиста.

По словам Кононова, он сделал для певца все, что мог.

«Стас стал всенародно любимым, народным артистом. Он должен теперь просто писать новые песни и радовать своих поклонников. Я уже ничем не могу ему помочь в продвижении, он всего добился и дальше ему нужен просто хороший администратор. Мне кажется, что я еще в состоянии решать более сложные вопросы, поэтому решил попробовать свои силы с новым артистом», — объяснил он.

При этом Кононов признался, что продолжает дружить и общаться с певцом.

«Так что порадовать любителей скандальных историй мне нечем», — заявил он.

Полное интервью с Сергеем Кононовым о работе со Стасом Михайловым и выходках Пугачевой читайте по ссылке.