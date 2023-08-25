Директор Prestige Model Agency заявила, что в бизнесе на консумации немало обмана

В Prestige Model Agency рассказали, что в бизнесе на консумации немало обмана. Обычно агентства выбирают для сотрудничества клубы, у которых есть хорошие отзывы. Развернутый комментарий приводит сайт «Страсти».

«Мы периодически встречаемся с обманом со стороны работодателя. Да, бывает такое, что они не выплачивают комиссию, не выплачивают ее в полной мере, не выплачивают зарплату девочкам, не выплачивают какие-то бонусы, обещанные билеты, скидки, промоушен и т.д. Приходится выплачивать нам, но, наверное, в этом заключается суть работы с агентством, что мы берем на себя такие риски… А так, в этом бизнесе, разумеется, немало обмана, к сожалению», - сообщила организатор поездок девушек для работы за границу.

Контакты с клубами заводят по рекомендациям, заведения проверяют лично: едут туда, знакомятся с персоналом и боссом, подписывают контракты, смотрят условия.

«Если отзывы хорошие, то нам интересно наладить сотрудничество с этим клубом, мы фотографируем, смотрим на работу, на клуб, на отношение, условия жилья. В основном все наводки по сарафанному радио. Есть, исключения, когда клуб очень популярный, известный, мы сами хотим с ним наладить сотрудничество, тогда мы отправляем коммерческое предложение, предлагаем работать с нами, и уже дальше идет процесс взаимодействия. Бывает, что клубы сами нас находят – также по сарафанному радио, по отзывам, репутации. И мы уже тоже рассматриваем – готовы или не готовы работать, проверяем клуб и приходим уже к какому-то решению», - рассказали в агентстве.

В этом бизнесе никто не уверен, что точно не обманут. В случае нарушений со стороны клуба его заносят в черный список.

«Если клуб нарушает какие-то наши договоренности и мы не можем урегулировать этот конфликт, перестаем с ним работать и заносим в черные списки. У нас тоже есть черные списки, так мы функционируем и пытаемся обезопаситься тоже. Клубам невыгодно ссориться с популярным агентством, попадать в черные списки, это один из рычагов влияния», - поделились с нами.

Подробнее о том, какие требования предъявляют девушкам для работы за границей, и их доходах на консумации читайте в нашем материале.