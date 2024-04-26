Директор музея темноты Гусева рассказала о спросе на вакансии для людей с ОВЗ

Совладелица интерактивного музея в центре Москвы, где гидами работают потерявшие зрение люди, рассказала о высоком спросе на вакансии среди людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам Екатерины Гусевой, главными качествами соискателей являются социализированность и личные мягкие навыки.

«По факту — это про психологическую зрелость. Именно на нее мы и смотрим в процессе серьезных интервью с будущими сотрудниками», - рассказала она в беседе с сайтом «Страсти».

Как подчеркнула Екатерина, труднее всего - увольнять неподходящих для целей компании и команды людей, но обычно те, кто рассчитывает получать что-то, не отдавая ничего взамен, просто уходят сами.

Чаще всего причинами расставания с особенными сотрудниками являются их психологическое сопротивление на дисциплину и низкое качество исполнения поставленных задач. Обычно, по словам Гусевой, таких людей видно еще на этапе собеседования, поэтому им отказывают в трудоустройстве.

«Отклик на работу большой. Мы, пожалуй, немногие, кто ребят без зрения воспринимает также серьезно, как и обычных сотрудников, мы даем им серьезные возможности для роста, но и требования для этого здоровые, у нас никто не играет в поддавки», - заключила Екатерина.

Полное интервью Екатерины Гусевой о работе с незрячими людьми, инклюзии и социальном бизнесе можно прочитать на нашем сайте.