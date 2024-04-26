Директор музея темноты Гусева рассказала, как стать социальным предпринимателем

Совладелица интерактивного музея в центре Москвы, где гидами работают потерявшие зрение люди, рассказала, как стать социальным предпринимателем. По словам Екатерины Гусевой, надо твердо стоять на земле в своих представлениях и не бояться начинать дело с небольшим капиталом.

«Если у вас нет свободных миллионов, то важно начинать использовать реалистичные возможности. Пусть даже работать из кафе или на лавочке в парке, вместо аренды офиса. Не надо стесняться того, что пока внешне это выглядит скромно», - сказала она в беседе с сайтом «Страсти».

Екатерина также отметила, что на старте не может быть репутационного стыда. Кроме того, важно уметь выстраивать систему, иначе операционная работа в итоге просто поглотит и демотивирует.

«Мое мнение, что отлаженные алгоритмы и команда — это фундамент. Предприниматель не только видит продукт на стыке своих возможностей и потребностей рынка, он умеет налаживать живые комьюнити, которые этот продукт будут вместе с ним создавать», - сказала Екатерина, отметив также важность делегирования обязанностей.

В заключении Гусева подчеркнула, что не стоит бояться кризисов, так как они неизбежны и в конечном итоге ведут к развитию.

Полное интервью Екатерины Гусевой о работе с незрячими людьми, инклюзии и социальном бизнесе можно прочитать на нашем сайте.