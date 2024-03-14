Директор фонда помощи Краус рассказала о появлении Дня матери, потерявшей ребенка

Каждое второе воскресенье ноября – за две недели до Дня матери – в России проходит День матери, потерявшей ребенка. Основательница благотворительного фонда «Свет в руках» Александра Краус в беседе с порталом «Страсти» рассказала о том, как появилась эта идея.

«Инициатива установить День матери, потерявшей ребенка, была связана с тем, что в самом начале, при создании фонда в 2017 году, мы столкнулись с табуированностью темы и ее сложностью. Беременные женщины часто уже ощущают себя мамой, и если они ребенка теряют, то при отсутствии других детей, они нередко задаются вопросом, кем они стали после потери – остаются ли они мамами. И в День матери эти женщины испытывали особую грусть и боль», – объяснила директор фонда.

Краус отметила, что специальный день для таких женщин призван восстановить справедливость для них и отдать им должное. Традиционно в этот день в фонде проходят встречи с подопечными, где они общаются и обсуждают влияние утраты на жизнь и их самих.

«Мы устраиваем также в этот день различные мастер-классы для совместного времяпровождения. Последние годы каждую встречу мы завершаем изготовлением восковых свечей из натуральных материалов, каждый делает свою свечку, а в конце встречи мы их символически зажигаем, передавая свет из рук в руки и делясь им друг с другом», – добавила основательница фонда.

Полное интервью Александры Краус о личной трагедии и идее создания благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим ребенка, можно прочитать здесь.