«Наедине с горем»: директор фонда помощи родителям, потерявшим ребенка, рассказала о личной трагедии

Период ожидания ребенка является трудным, но одним из самых счастливых для семьи. Это всегда большие надежды, планы на будущее и приятные хлопоты. Мама представляет, как сын или дочь будут делать первые шаги, смеяться и хлопать в ладоши, а папа думает о том, как будет играть с малышом, и какое будущее его ждет.

Но случается так, что ребенок умирает, еще в утробе или после рождения. Это огромное горе для родителей, а близкие даже не знают, как вести себя в подобной ситуации. Многие стараются молчать, в нашем обществе не принято говорить о смерти, а еще хуже – советуют забыть и завести еще одного ребенка. Даже медперсонал в роддоме не всегда готов оказать женщине необходимую поддержку. У пары остается пустота и молчание, в такие моменты очень сложно найти опору.

Портал «Страсти» пообщался с основательницей благотворительного фонда «Свет в руках» Александрой Краус. Эта красивая и уверенная в себе женщина пережила личную трагедию – потерю ребенка, и нашла силы, чтобы не только жить дальше, но и помогать семьям, столкнувшимся с перинатальной утратой.

Расскажите Вашу личную историю. О том, как потеряли ребенка, как смогли принять это и приняли ли?

Мой третий малыш, Егор, погиб в родах, и, конечно, это было тяжело пережить. Только столкнувшись с такой ситуацией лично, я поняла, что в нашей стране нет системной помощи для тех, кто проживает потерю беременности или младенца. Мне повезло с поддержкой и окружением, но я узнала, как много женщин оказываются наедине со своим горем и долго не могут с ним справиться, что в итоге и привело к идее создания фонда.

При этом нелегко было всем членам семьи — даже детям. На момент гибели их братика они были уже школьниками: сыну было семь лет, дочке — двенадцать. Их первой реакцией была вина, что стало для меня шоком. Оказывается, что вина в такой ситуации — распространенная реакция, и у детей она связана с тем, что они еще во время беременности могут ревновать к новому малышу. Важно с детьми честно о произошедшем поговорить, не замалчивать потерю и не оставлять их наедине с чувством вины. С мужем мы в итоге развелись, хотя мы и старались друг друга поддерживать.

Уже после родов, при общении с врачами я столкнулась с недостаточной бережностью врачей к своему опыту. Несмотря на тяжесть потери, мне очень помогла идея создания фонда, помогающего семьям, пережившим потерю беременности или ребенка. Когда ты понимаешь, что с такой проблемой сталкиваются многие и специализированной помощи просто нет, появляются силы и желание это изменить.

Вы говорите, что столкнулись с неумением медицинского персонала быть экологичными и этичными по отношению к родителям, которые потеряли ребенка

Во-первых, есть базовая проблема в табуированности этой темы, которая осложняется неумением с ней работать. То есть окружающие не знают, как поддержать человека, а у специалистов просто нет навыков этичной коммуникации с пациентами в подобной ситуации. Нет, как правило, и психологов, которые бы могли оказать требуемую психологическую помощь.

Чаще всего врачи искренне хотят помочь, но эта помощь выражается в таких формах, которые могут, наоборот, еще больше травмировать. Например, когда советуют быстрее забыть и двигаться дальше, как будто ничего и не случилось. Это обесценивает чувства родителей и только мешает им пережить горе. Семье в этот момент нужна не просто поддержка, а создание безопасного пространства для проживания потери.

Почему женщины, потерявшие ребенка во время родов, сталкиваются с непониманием?

Для людей, которые не пережили такую потерю, иногда кажется, что страдания преувеличены, так как ты еще не успел узнать и привязаться к ребенку. В большинстве случаев для родителей все ощущается совсем по-другому. Слова «Ты молодая, еще родишь» – это тоже обесценивание, как будто тебя принуждают быстрее забыть потерю и не дают возможности прожить все свои эмоции. Так делать нельзя, потому что это не толкает вперед, а только усугубляет переживания.

В 21 веке, когда медицина развита – самая распространенная причина, по которой умирают дети при родах или через несколько дней?

По мнению большинства врачей, когда речь идет о выкидыше, замершей беременности или серьезных проблемах со здоровьем у плода, чаще всего причина в генетических проблемах. Что касается смерти при родах, то здесь могут быть также различные осложнения уже непосредственно в их процессе.

Мы в фонде ведем просветительскую работу, объясняя парам важность полноценного обследования здоровья и генетической совместимости до беременности. К выкидышу может привести даже недостаток какого-то витамина, поэтому лучше такие риски минимизировать еще в процессе планирования беременности.

Женщина, которая потеряла ребенка до родов или во время родов – ей не дают похоронить – нужно ли это менять? И на сколько данное утверждение верное на данный момент?

Когда смерть малыша наступает после 22 недель, получить тело можно официально. Некоторые родители не хотят устраивать похороны, и это их право, но важно, чтобы у семьи был выбор. Для многих невозможность попрощаться с ребенком становится камнем преткновения при проживании его потери.

Можно дать эту возможность и другими способами. Так, мы распространяем в медучреждениях «Конверты памяти». Это специальные наборы предметов для прощания с малышом и сохранения материальной памяти о нем. Они активно используются на Западе и показали свою эффективность при психологической помощи семьям.

В роддоме чаще всего нет особых условий для родителей, которые потеряли ребенка. После неудачных родов женщина оказывается в палате, где вокруг нее находятся счастливые мамы с малышами. Роддом она покидает через парадный вход следом за радостными встречающими? Почему до сих пор не изменили порядок? И возможно ли изменить?

Это действительно проблема, потому что такой подход только усиливает травму женщины. И дело здесь даже не в непонимании или равнодушии, а в том, что так устроена система. Улучшить что-то можно только путем ее изменения, которое не может быть мгновенным – это долгий и сложный процесс, включающий продвижение соответствующих идей, в том числе на государственном уровне.

Фонд старается вести работу в этом направлении комплексно. Во-первых, занимается просветительской работой. Родителей информируем об их правах и возможностях, врачам предоставляем алгоритмы бережной коммуникации с такими семьями, а также поднимаем проблемные вопросы на профессиональных конференциях и при взаимодействии с государственными органами.

Проводится работа и на уровне клиник. Так, фонд предлагает учреждениям готовые алгоритмы работы с пациентом с утратой и инструменты для этого: от организации комнаты для прощания до минимума — наклейки на дверь палаты, где находится мама с утратой, чтобы гарантировать бережность персонала.