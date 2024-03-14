Директор фонда Краус рассказала о помощи мужчинам, переживающим смерть ребенка

Смерть ребенка – огромное горе для родителей. Бывает, что это случается еще в утробе или после рождения. Тогда мама и папа не знают, что делать дальше, где найти опору и силы, чтобы пережить утрату. В этот период очень тяжело не только женщинам, но и мужчинам.

Портал «Страсти» пообщался с основательницей благотворительного фонда «Свет в руках» Александрой Краус. Она рассказала, что к ним обращаются не только женщины, но мужчины.

«Чаще всего к нам обращаются женщины, но и мужчины приходят, и для них тоже есть свои форматы поддержки. И в целом фонд распространяет информацию о том, что мужчины тоже тяжело проживают перинатальную потерю и старается им тоже помочь – в комфортных для них условиях», – поделилась директор.

По ее словам, у них много подопечных – за месяц к ним поступает около 500 обращений за помощью. У сайта фонда примерно 20 тысяч уникальных посещений ежемесячно.

«Множество людей получают помощь благодаря нашим полезным ресурсам: это информация на сайте, и брошюры, и наши соцсети, и другие инструменты, в том числе аккаунт «Ежедневник. Проживая день за днем», где размещаются каждый день поддерживающие посты для родителей, проживающих потерю. Таким образом, наша помощь охватывает много тысяч нуждающихся в ней людей», – добавила Краус.

Полное интервью Александры Краус о личной трагедии и идее создания благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим ребенка, можно прочитать здесь.