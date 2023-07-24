Директор брачного агентства Галина Карасева рассказала, почему люди обращаются к свахам

Руководитель брачного агентства «Импульс» Галина Карасева в интервью порталу «Страсти» назвала две причины обращения россиян к свахам.

«Первая – банальное отсутствие подходящих людей в окружении, неготовность заниматься поисками на сайтах. То есть сваха – это человек-посредник, в базе которой всегда есть подходящие варианты для знакомства. Вторая причина – неуверенность в отношениях с противоположным полом, сейчас много застенчивых молодых людей и девушек, интернет разъединяет и не дает развиваться навыкам общения», - сказала специалист.

Профессиональная сваха подскажет, на какой уровень может рассчитывать человек, а также проконсультирует, как вести себя после свидания.

По словам Карасевой, большинство клиентов приходят с обычным запросом – «в основном ничего сверхъестественного».

«Недавно приходил вдовец, запросил поиск женщины, похожей на погибшую жену, видимо, что-то недосказанное осталось», - привела редкий случай из практики сваха. Карасева предупреждает – у нее нет цели, чтобы клиенты влюблялись с первого взгляда. «Достаточно того, чтобы им было интересно друг с другом, чтобы они могли друг друга уважать, чтобы были привлекательны друг для друга физически. Это уже немало. А любовь существует, и она может прийти, я точно знаю», - высказалась Карасева.

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