Директор брачного агентства Галина Карасева рассказала о 60-летних невестах и женихах

Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала, что среди ее 60-летних клиентов «страсти часто кипят нешуточные» и «еще похлеще, чем у молодых». Недавно 68-летний мужчина и 61-летняя женщина сложили пару, жених был готов позвать подругу замуж, но стал подозревать спутницу в неверности из-за того, что та не приглашала к себе в гости.

«Сложилась пара - ему 68, ей 61, живут своими домами. И невеста ездила к жениху 3 раза в неделю, а к себе в гости не звала. Мне жених звонит, рассказывает, что уже готов ее звать замуж, но у него сильное подозрение, вдруг у нее кто-то есть? Оказалось, у нее две невоспитанные кошки, которые уделали дом, подрали обои, гадят, где ни попадя. Невеста просто стеснялась к себе позвать жениха. Еле разрулила, у него уже ревность проснулась», - поделилась сваха.

Клиентами Карасевой становятся люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров. Для последних есть ограничение по возрасту: женщины не старше 65 лет, мужчины – не больше 70.

К ней обращаются IT-специалисты, бизнесмены, госслужащие. Идеальный вариант, если клиенты сыграют свадьбу.

«Работа удалась, когда клиент доволен. То есть это может быть и когда пара сложилась, а может, когда клиент решил продлить договор, потому что я давала хорошие варианты для знакомства. В идеале, конечно, свадьба», - сказала она.

За 10 лет работы Карасева помогла сложить примерно 250 пар. При оценке перспективности будущего союза она оценивает 24 параметра – это личная разработка Карасевой.

«Я разработала систему тестирования по 24 основным параметрам, которые стоит учитывать при оценке перспективности будущего союза. Но на самом деле скажу, что в основном я стараюсь прочувствовать каждого клиента, пропустить его через себя, свои ощущения. Без ложной скромности, у меня развита эмпатия, я очень хорошо чувствую людей. Моя первая консультация занимает не меньше часа, на ней говорим обо всем. И уже в процессе нее я начинаю понимать, кто может подойти данному человеку», - отметила сваха.

О том, где она ищет пару клиентам и как организован «выход в поля» с женихами, читайте в нашем материале.