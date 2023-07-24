Директор брачного агентства Галина Карасева назвала стоимость услуг свахи

Средняя стоимость услуг свахи составляет 50 тыс. рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказала руководитель брачного агентства «Импульс» Галина Карасева.

«Цены разные, зависит от запроса, от ситуации клиента… В среднем цены от 50 тысяч, договор от 3-х месяцев», - сообщила она.

Иногда Карасева берет кого-то бесплатно, с некоторыми не соглашается работать даже за деньги.

«Недавно была ситуация, пришла девушка с РПП (расстройство пищевого поведения – прим. «Страсти»), при росте 168 сантиметра весит 43 килограма, достаточно обеспеченная. Я не взяла ее, отправила к специалисту, мне не нужны проблемы, если из-за отказа она сорвется и вообще есть перестанет», - поделилась нюансами работы Карасева.

Среди ее клиентов как молодежь, так и люди среднего возраста и даже пенсионеры. Но есть ограничение по возрасту: для женщин это 65 лет, для мужчин – 70.

Отвечая на вопрос, кто из них чаще обращается, сваха сказала: «В молодом возрасте их примерно поровну, а после 40 женщин чуть больше. Но я регулирую количество ценой. Грубо говоря, мне проще взять одну женщину за 100 тысяч, чем 3 по 30, требования будут все равно одинаковые».

К Карасевой часто обращаются люди из бизнеса и госслужащие: ни те, ни другие не могут «светиться» на сайтах знакомств.

«Из мужчин у меня достаточно немалый процент IT-специалистов, они часто на удаленке и общения у них не так много с девушками», - рассказала она.

Карасева предпочитает клиентов со средним уровнем доходов.

«Я больше люблю работать со средним классом, любого возраста. Скорее всего, не смогу помочь девушкам в поиске содержания, приезжим из СНГ», - добавила она.

Подробнее о работе свахи и количестве пар, которые она соединила за 10 лет в бизнесе, читайте в нашем материале.