«Дима сказал: “Рассчитывай только на себя”»: как супруга Диброва открыла Женский клуб

Модель и супруга известного телеведущего Полина Диброва рассказала, как основала свой Женский клуб. Звезда поделилась в интервью сайту «Страсти», что сама работала над проектом – без финансовых вложений мужа.

«Я решила организовать клуб семь лет назад. С детства любила собирать друзей, гостей, придумывать для них разные активности. На мой взгляд, в этом есть моя миссия и предназначение. Это ни в коем случае не работа, для меня это огромное удовольствие. Есть, конечно, трудности, но для меня это счастье. Я люблю наблюдать за счастливыми людьми, а чтобы делать их счастливыми – надо что-то придумывать, их надо развлекать. Идея клуба – дружеское общение с пользой. У нас есть интеллектуальная и обучающая составляющие. Есть путешествия, мероприятия. Все, что может быть интересно женщине. А если чего-то нет, то я сделаю это завтра», – рассказала Полина.

Идея создания клуба пришла к Полине во время беременности. Она не могла просто так сидеть дома и решила чем-нибудь заняться. Сначала думала открыть агентство детских праздников, но Дмитрию эта идея не понравилась. Он объяснил, что с такой деятельностью супруги часто не будет дома, особенно в выходные. Тогда она придумала объединить женщин, живущих на Рублевке.

«Но у меня не было никаких капиталов, и Дима сказал: «Если ты решишь что-то делать, рассчитывай только на себя, и на то, что я тебе дам в социальной сфере». Поэтому родился такой проект без единого вложения», – добавила Полина.

Полное интервью Полины Дибровой об отношениях с мужем, воспитании детей и пластических операциях можно прочитать здесь.