Дезодорант, тушь, гель для душа: названы повседневные вещи, которые могут вызвать рак

Ученые подтвердили, что на развитие рака влияет не только генетика, но и внешние факторы, в том числе образ жизни, мысли, привычки человека, его рацион. В быту также существует немало средств, повышающих риск онкологии. Но в наших силах минимизировать влияние этих предметов, отдавая предпочтение более натуральному. Как это правильно сделать, сайту «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Какие явления в повседневной жизни могут вызвать рак?

Человека ежедневно окружают множество вещей, процессов, способных вызвать развитие онкологии.

Бытовая химия

Содержит множество агрессивных веществ. «Белизна», «Азелит» и другие чистящие средства негативно влияют на здоровье и более всего на органы детоксикации (легкие, печень, почки, кожу), которые пытаются вывести вредные соединения из организма. Учитывая, что бытовая химия обладает накопительным эффектом, неудивительно, что она может привести к развитию рака.

Декоративная косметика

В состав долгостойкой туши для ресниц входят соли тяжелых металлов, ртуть, соединения, которые выделяют формальдегид. Ртуть в составе косметики предупреждает появление грибков. Но в то же время, впитываясь в луковицу, она разрушает ее, а, попадая в организм, негативно воздействует на функционирование почек и нервную систему.

Антиперспиранты

Чтобы блокировать неприятный запах пота, в состав средств добавляют хлорид алюминия. Через кожу он попадает в русло лимфатических сосудов. Ближайший орган к подмышкам – молочная железа, в которой и начинает развиваться рак.

Средства для гигиены тела

Шампуни и гели для душа также содержат множество вредных компонентов. Через кожу они проникают в кровоток и могут провоцировать развитие онкологии за счет накопительного эффекта.

Пластиковая посуда

Любой пластик небезопасен. При повышенных температурах он выделяет канцерогены, попадающие в организм вместе с пищей. Одноразовую посуду лучше применять в крайних случаях и только для холодных или теплых блюд. В повседневной жизни стоит пользоваться стеклянной или стальной.

Плесень в доме, на продуктах питания

Часто, если сыр или хлебобулочные изделия плесневеют, люди срезают испорченную корочку, а остальной продукт употребляют в пищу. Категорически не рекомендуется это делать, поскольку грибок очень токсичный и опасный для здоровья. Даже температурная обработка с помощью варки или жарки не влияет на ситуацию.

Конечно, плесневый грибок сам по себе не способен вызвать рак, но он снижает иммунитет и отравляет организм, накапливаясь и разрушая его изнутри. В сочетании с другими опасными факторами он наносит серьезный ущерб здоровью и может привести к онкологии.

Ранее Магомедова назвала сигналы рака кишечника. К ним, в частности, относятся резкое похудение и бледность.