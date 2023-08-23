Девушки в России предостерегли от работы консуматоршами в заведениях за границей

Девушки в России рассказали о трудоустройстве консуматоршами за границей через агентства и предостерегли от работы в некоторых заведениях. Своим опытом они поделились в сообществе, на которое обратил внимание сайт «Страсти». Оказалось, что девушки сталкиваются с избиениями боссом, невыплатой денег, проблемами с полицией. Некоторые не могут купить билет домой.

Пострадавшая рассказала: «Хочу всех предостеречь от работы в клубе в г. Гури (босс Ким), не хочу, чтобы кто-то в дальнейшем пострадал или данная ситуация повторилась. Я одевалась, чтобы пойти домой, заходит босс, смотрит на меня и спрашивает, почему я злая, после чего хватает за руку и швыряет, я начинаю кричать, чтобы он не трогал. Он начинает сильнее хватать за руки, за волосы, потом бьет меня. Это все продолжалась примерно 10 минут, я кричала, ревела. Мне было очень страшно. Потом он швырнул меня в стенку. Я упала, сижу реву взахлеб, у меня истерика, а босс говорит, чтобы я убиралась отсюда. Я просто выбежала домой. Начала сразу же писать своему русскому менеджеру. Где-то через час к нам домой приходит менеджер и вейтор и говорят, чтобы я и вторая девочка за 10 минут собрали вещи».

Девушка получила легкое сотрясение, «синяки, две шишки на голове», ей вырвали кольцо из носа и пряди волос. Она договорилась с боссом о встрече и попросила о компенсации – с таким внешним видом она уже не могла бы зарабатывать консумацией.

«Он отсчитал 500 тысяч вон (вона – денежная единица Республики Корея, прим. «Страсти»), после чего швырнул их в меня и сказал, что если я кому-то об этом расскажу, то больше никогда не смогу вернутся в Корею. Также, помимо меня, пострадала еще одна девочка», - сообщила пострадавшая.

Девушки предупреждают друг друга, с кем из «боссов» лучше всего не связываться. Одна из них пожаловалась на начальника по имени Кевин.

Она рассказала: «Хочу предостеречь девушек и менеджеров не работать с этим клубом. Работать в этом клубе оказалось небезопасно. Хотя босс уверял всех, что проблем с полицией в его клубе нет, он сказал, что ежемесячно платит деньги полиции, чтобы клуб не трогали. В итоге пришла полиция и забрала всех девушек из клуба, и мы провели 2 дня в ужасных условиях без воды и еды, словами не передать, какой стресс мы испытали, сидя в тюрьме. Нам повезло, что в момент, когда пришла полиция, гостей не было и мы все дружно в отделении полиции говорили, что пришли в клуб повеселиться. В отделении полиции на допросе всех девушек спрашивали, знаем ли мы Кевина, судя по всему, они его искали. Хорошо, что нам удалось удалить всю рабочую информацию с телефона до того, как наши телефоны были конфискованы. Слава Богу, нас освободили. Когда мы вышли из тюрьмы нам отказали отдавать нашу заработную плату за месяц. Деньги буквально пришлось выбивать, я писала и звонила менеджеру Кевину несколько дней. В итоге при встрече мне соизволили отдать только половину суммы».

На попытки получить остальные деньги менеджер стал грубить и заявил, что другим он не выплатил ничего. Мужчина игнорировал их звонки и сообщения, тянул, пока закончится виза.

«Отношение босса и менеджера было ужасно ко всем девушкам. Помимо этого, на протяжении всего контракта босс пытался приставать ко всем девушкам в клубе, постоянно угрожал увольнением», - поделилась девушка.

Отсутствие обещанных выплат, судя по отзывам, типичная история в сфере консумации за границей. Одна из таких работниц поделилась: «Наша девушка работает там около полугода, но платить комиссионные за последние 1,5 месяца босс отказывается. На протяжении одного месяца не давал ответа по количеству отработанных дней, игнорировал вопросы (и менеджера, и агента) касательно девушки. Точнее, то игнорировал, то говорил, что заплатит».

Еще одна пострадавшая девушка призвала остальных ни в коем случае не ехать на Сардинию и не работать с боссом по имени Амад. Мужчина, якобы, представляется итальянцем, хотя родом из Ирана, ему 55 лет, но окружающим говорит, что 40. В его клуб ищут хостес, а по приезду девушек отправляют танцевать стриптиз. Работы в заведении нет, кассы тоже.

«Денег нет, нервное и моральное истощение - есть. На работе босс запрещает пользоваться телефонами, даже когда клиентов нет, повышает голос при любой удобной возможности, угрожает вам, что отправит домой за любую мелочь. Амад любит приставать и шантажировать своих «фавориток», угрожая тем, что, если ты не будешь с ним спать, о спокойной жизни можно забыть», - описала работу девушка.

По ее словам, барышни сидят без денег неделями – не хватает даже на билет. Получается замкнутый круг: нет ни работы, ни возможности улететь.

«В свободное время Амад со своими друзьями заставляет девушек выезжать с ними в ресторан. Происходит это 3 раза в неделю. И в раннее время. После ночной смены, которая заканчивается в 5 утра, в 9 вы уже едете на «завтрак». Естественно, эти выезды никак не оплачиваются, его друзья пытаются вас облапать, по дороге домой начинается полуторачасовая лекция с матерными выражениями о том, что «вы не до конца обхаживаете моих знакомых, чтобы они пришли в мой в клуб», - пожаловалась россиянка, призывая «коллег» по этому бизнесу быть осторожными.

Подробнее о том, какие требования предъявляют агентства к девушкам, принимая на вакансии «хостес с консумацией», читайте в нашем расследовании.