«Девочке вызвали скорую»: директор привел подробности ЧП в школе, где мальчик прихватил за шею одноклассницу

Директор школы № 1576 Александр Сурков рассказал, что госпитализированная после спора с одноклассником ученица на следующий день пришла на занятия. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам руководителя школы, инцидент произошел 23 января: ученица третьего класса пересела за парту к мальчику, это ему не понравилось.

«Между ребятами произошел небольшой спор. На втором уроке во время подвижных игр девочка подбежала к однокласснику и между ними продолжился спор. Тогда мальчик прихватил ее за шею, на что ученица пожаловалась педагогу. Девочке вызвали скорую помощь, о случившемся также сообщили ее маме. После осмотра врачей девочку с мамой отвезли в больницу для дополнительного обследования. На следующий день третьеклассница пришла на занятия», - рассказал Сурков.

Администрация школы встретилась с родителями детей в присутствии методиста, социального педагога, классного руководителя и педагога-организатора. Они просмотрели записи с камер и обсудили случившееся.

«По итогу стороны пришли к примирению, мама девочки претензий не имеет. Недопонимание между детьми было исчерпано», - говорится в комментарии директора, который в редакцию прислали из Управления информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы. Также отмечается, что в школе с ребятами пообщались на тему, как мирно урегулировать конфликты.

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