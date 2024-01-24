«Девочке вызвали скорую»: директор привел подробности ЧП в школе, где мальчик прихватил за шею одноклассницу
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Директор школы № 1576 Александр Сурков рассказал, что госпитализированная после спора с одноклассником ученица на следующий день пришла на занятия. Его комментарий приводит сайт «Страсти».
По словам руководителя школы, инцидент произошел 23 января: ученица третьего класса пересела за парту к мальчику, это ему не понравилось.
«Между ребятами произошел небольшой спор. На втором уроке во время подвижных игр девочка подбежала к однокласснику и между ними продолжился спор. Тогда мальчик прихватил ее за шею, на что ученица пожаловалась педагогу. Девочке вызвали скорую помощь, о случившемся также сообщили ее маме. После осмотра врачей девочку с мамой отвезли в больницу для дополнительного обследования. На следующий день третьеклассница пришла на занятия», - рассказал Сурков.
Администрация школы встретилась с родителями детей в присутствии методиста, социального педагога, классного руководителя и педагога-организатора. Они просмотрели записи с камер и обсудили случившееся.
«По итогу стороны пришли к примирению, мама девочки претензий не имеет. Недопонимание между детьми было исчерпано», - говорится в комментарии директора, который в редакцию прислали из Управления информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы. Также отмечается, что в школе с ребятами пообщались на тему, как мирно урегулировать конфликты.
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