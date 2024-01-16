Директор школы в Москве решил поделиться подробностями смерти учителя на уроке

55-летняя учительница информатики перед уроком зашла в класс и готовилась к занятиям. Вскоре педагог потеряла сознание, а прибывшие врачи констатировали остановку сердца. Подробности смерти преподавателя привел директор школы № 1358 Вячеслав Живилин.

Его комментарий в редакцию сайта «Страсти» направило Управление информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.

Живилин назвал смерть педагога «большой трагедией». Умершая учительница была одним из лучших педагогов образовательного учреждения.

«Перед уроком учительница информатики Наталья Владимировна А. зашла в класс и как обычно начала готовиться к занятию. Внезапно ей стало плохо, и она потеряла сознание. К сожалению, несмотря на все усилия врачей скорой помощи, спасти педагога не удалось», - рассказал он.

Живилин назвал смерть учителя «невосполнимой потерей». Школа пообещала оказать помощь семье.

«Детям, которые стали свидетелями этой трагедии, сейчас оказывается необходимая помощь, они проходят терапию с нашим школьным психологом», - добавил Живилин.

Ранее мы писали, что учительница скончалась на уроке 15 января. Причина смерти не называлась. Известно, что педагог работала по специальности 23 года, а ее ученики становились призерами олимпиад и получали 100 баллов за ЕГЭ по информатике.