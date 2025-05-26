«Дети жестокие, а я сильно выделялась из толпы»: Ангарская рассказала, как давала отпор хулиганам

Актриса, стендап-комик, телеведущая Надежда Ангарская рассказал в интервью сайту «Страсти», как в детстве давала отпор хулиганам. Звезда призналась, что сталкивалась с негативом из-за своей внешности.

«Дети жестокие, а я сильно выделялась из толпы, была выше всех и больше, но самая младшая в школе и в институте. Все очевидно, на самом деле. Если у тебя есть очки, то ты очкарик, если лишний вес – жирный, кривые ноги, то кривоногий и так далее. Дети всегда найдут к чему придраться», – поделилась Надежда.

Артистка добавила, что не со всеми детьми у нее были такие отношения. Но негатив от обидчиков исходил из-за лишнего веса.

«У меня была прекрасная учительница, которая дала мне дельный совет. Не знаю, можно ли его писать (смеется)», – добавила она.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о личной жизни, диагнозе врачей, отношении к пластике можно прочитать здесь.